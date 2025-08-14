En los últimos días, las redes sociales han encendido el debate por cuenta del ‘stiletto challenge’, un reto viral que ha causado preocupación debido a su peligrosidad. La actriz Johanna Fadul, conocida por sus papeles en ‘Padres e Hijos’ y ‘Operación Pacífico‘, se sumó a la tendencia, lo que la convirtió rápidamente en el centro de la polémica.

Este desafío nació a partir del videoclip ‘High School’, lanzado en 2013 como parte de la reedición del álbum ‘Pink Friday: Roman Reloaded’ de Nicki Minaj. En la producción, la cantante aparece en cuclillas junto a una piscina, usando tacones de aguja y con las piernas cruzadas.

La icónica pose inspiró a miles de usuarios en TikTok e Instagram a imitarla, aunque muchos decidieron añadirle un toque personal que, en algunos casos, incrementa el riesgo.

Entre las variaciones más peligrosas están las que se hacen sobre superficies inestables como botellas, recipientes de comida o mancuernas, lo que ya ha ocasionado fracturas de piernas e incluso lesiones en la columna, como la sufrida por Mariana Barutkina, una creadora de contenido rusa de 32 años.

En su versión del reto, Johanna Fadul apareció en Instagram con un traje de baño y tacones de punta, pero decidió llevar la dificultad al extremo: se ubicó sobre una mancuerna, apoyando todo el peso en una sola pierna mientras practicaba ejercicios de fuerza con ambas manos. El video fue acompañado de un mensaje promocional para sus seguidores:

“Si quieres que te comparta cuál es mi rutina de entrenamiento y plan de alimentación, comenta training y te lo comparto por DM porque entre bonitas no hay secretos”.

La publicación desató una avalancha de comentarios. Muchos seguidores cuestionaron la necesidad de hacer este tipo de prácticas arriesgadas y criticaron tanto el ejercicio como la vestimenta elegida.

Entre los mensajes se leía: “Pero, qué necesidad de hacer esos ‘trends’ riesgosos y sin sentido”,“totalmente innecesario el ‘outfit’ y los tacones”, “es ridículo”, “así sin hacer payasadas ya eres hermosa” y “por esas estupideces luego se fracturan”.

Pese a las críticas, el episodio dejó en evidencia la velocidad con la que el contenido de celebridades se viraliza y el impacto que tiene sobre su audiencia, especialmente cuando se trata de tendencias peligrosas. Fadul, quien ha sido reconocida por su carácter franco, no respondió directamente a los comentarios, pero su nombre se mantuvo en tendencia por varias horas.

¿Cuánto llevan Johanna Fadul y Juanse?

Johanna Fadul y Juanse Quintero celebran este año su décimo aniversario como pareja, fortalecida por años de amor, retos y crecimiento conjunto. Se conocieron en la adolescencia —ella con 18, él con 15— y contrajeron matrimonio en noviembre de 2015.

Desde entonces, han sido una de las parejas más admiradas del entretenimiento colombiano, manteniendo una unión basada en el apoyo mutuo, incluso frente a tragedias como la pérdida de sus hijas gemelas.

Su relación, longeva y sincera, se ha forjado en la convivencia, el compromiso profesional y el cariño compartido, consolidando un vínculo que se ratifica cada año con más madurez y complicidad.

