El asesinato de Miguel Uribe, congresista por el Centro Democrático, provocó una fuerte controversia entre dos congresistas del país. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, rechazó las afirmaciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo sobre esta tema, en el que, según él, la izquierda tiene responsabilidad de en la situación.

Ante esto, María José Pizarro solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigue lo que calificó como un “persistente hostigamiento” en su contra y de otros miembros de su bancada.

En un mensaje público, Pizarro advirtió que “quienes aprovechan este momento de dolor para sembrar odio y violencia, son quienes entran en el juego de los terroristas” y enfatizó que “Colombia necesita paz, no violentos ni oportunistas”. Agregó que las acusaciones de Polo Polo, sin sustento, según ella, ponen en riesgo la integridad de los integrantes del Pacto Histórico.

Quienes aprovechan este momento de dolor para sembrar odio y violencia, son quienes entran en el juego de los terroristas. Colombia necesita paz, no violentos ni oportunistas. En nombre del @PactoCol, reitero mi solicitud a la @CorteSupremaJ para que investigue el persistente… pic.twitter.com/4jxQzqXTcY — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 11, 2025

Qué dijo Miguel Polo Polo sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Las declaraciones de la senadora fueron una respuesta directa a lo dicho por Polo Polo tras el crimen. El congresista señaló que “el narcotraficante P. Escobar, aliado de la izquierda (del M-19 de Petro), asesinó a la mamá de Miguel Uribe” y afirmó que “la izquierda narcotraficante que votó por Petro acaba de quitarle la vida a Miguel Uribe, gran opositor de Petro”.

El narcotraficante Pablo Escobar, aliado de la izquierda (del M-19 de Petro), asesinó a la mamá de Miguel Uribe. Y hoy, la izquierda narcotraficante que votó por Petro acaba de quitarle la vida a Miguel Uribe, gran opositor de Petro. — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) August 11, 2025

El cruce de señalamientos se suma al clima de tensión política que rodea el caso, teniendo en cuenta la constante polarización que se ha provocado ante este delicado tema.

