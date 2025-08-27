Un secuestro con un modus operandi pocas veces visto en la capital terminó con la captura de dos de sus responsables. La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, detuvo a dos hombres señalados de raptar a un empresario el 8 de junio de 2024 en la calle 93 con carrera Quinta, en el norte de Bogotá, utilizando una ambulancia para camuflar el delito.

El empresario fue intimidado con un arma traumática y obligado a subir al vehículo de emergencias, que estaba registrado a una empresa de salud, pero ese día aparecía como inactivo. Pese a la presión, la víctima logró escapar lanzándose del automotor varias calles más adelante.

Qué pasó con el secuestro de empresario en ambulancia

La investigación duró cerca de un año e incluyó recolección de videos, entrevistas a testigos y aportes del dueño de la empresa de ambulancias. Con este material, se identificó a tres implicados: dos de ellos fueron capturados en Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, mientras que el tercero huyó a España y tiene circular azul de Interpol.

Los capturados acumulan antecedentes por violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público. Esta vez enfrentarán un proceso por secuestro agravado con porte de arma de fuego, delito que podría dejarlos tras las rejas por más de 16 años.

Según cifras de la Policía, Bogotá mantiene un 92 % de resolución en casos de secuestro, con 71 capturas en el último año.

