En las últimas horas se conoció el secuestro de 34 militares luego de un operativo en Guaviare. El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó lo ocurrido.

“El secuestro de treinta y cuatro militares, en un área rural del retorno Guaviare, obedece a la acción ilegal delictiva, de unas personas vestidas de civil, que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro”, indicó Sánchez.

Comandante de Fuerzas Militares confirmó secuestro de 34 militares

El almirante Francisco Cubides calificó como un secuestro extorsivo la retención ilegal de 34 militares en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare.

De esta manera, el oficial aseguró que este acto no puede considerarse como una retención temporal o humanitaria, sino como una violación directa al derecho internacional humanitario, al involucrar el uso de la fuerza con fines coercitivos por parte de un grupo armado ilegal.

Cubides señaló como responsable directo del secuestro a Jhon Wilmer Ulcue Trochez, más conocido con el alias de ‘Yimmi Martínez’, quien sería uno de los mandos medios de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco.

Según información de inteligencia, alias Yimmi coordinó el secuestro de los uniformados, lo que evidencia una acción planificada y estructurada por parte de esta facción armada ilegal.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, calificó como un secuestro extorsivo la retención ilegal de 34 militares en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, por parte de las disidencias que dirige Iván…

El comandante también hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que rechacen este tipo de acciones y se sumen a la presión por la liberación inmediata de los militares.

Afirmó que las Fuerzas Militares no descansarán hasta garantizar la seguridad y el retorno de sus hombres, al tiempo que continúan las operaciones para restablecer el control en esta zona afectada por la violencia de los grupos armados residuales.

