La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza compartió una sentida reflexión en redes sociales luego de que se hiciera viral el video íntimo de la ‘influencer’ Isabella Ladera junto al cantante Beéle. En su publicación, Loaiza reveló que su propia hija fue víctima de manipulación por parte de un exnovio que la amenazó con divulgar contenido íntimo.

“A veces los miedos más grandes de nuestros hijos son quedarse solos con lo que les duele”, escribió Loaiza en su cuenta oficial. “Mi hija calló mucho tiempo por temor, porque su exnovio la manipulaba con un video íntimo y le decía que lo iba a filtrar”, confesó.

La modelo explicó que, aunque le había advertido a su hija sobre los riesgos de grabar este tipo de contenido, también entiende que en relaciones donde hay amor y confianza, no siempre se piensa en las consecuencias: “Yo ya le había advertido que estos videos no se deben hacer a no ser que no importe que se difundan… pero en la realidad, cuando uno ama y confía, no siempre piensa en las consecuencias”.

"Son heridas que marcan": Elizabeth Loaiza por videos filtrados

Loaiza relacionó lo vivido por su hija con el reciente caso de Isabella Ladera y Beéle, que ha sido ampliamente comentado en redes. “Lo vimos con lo que pasó con Isabella Ladera y Beele, la exposición, el señalamiento y el dolor no se borran. Son heridas que marcan”.

A través de su mensaje, la modelo hizo un llamado a la empatía y a no juzgar a las víctimas: “Nadie debería ser extorsionado con su intimidad. Nadie debería cargar con la vergüenza por un error que fue aprovechado por alguien más”.

También pidió no generalizar y recordar que hay hombres que sí respetan: “No todos los hombres son iguales: hay quienes respetan, cuidan y honran a la mujer que tienen al lado”.

En un mensaje directo a los padres y cuidadores, Loaiza insistió en la importancia de hablar con los hijos sobre confianza, respeto y consentimiento.

Finalmente, reveló el consejo que le dio a su hija: “Le dije a mi hija, vuélvete una vocera de este tema para evitar suicidios y feminicidios”.

Y cerró con una frase tajante: “Mandar videos con amor a alguien no es un pecado. Que esta persona los comparta, es un delito y da cárcel”.

