El humorista y trovador Diego Alexander Gómez, más conocido como ‘Pichingo’ y por ser participante de ‘MasterChef Celebrity’, aclaró este martes 7 de octubre que no ha sido hospitalizado, luego de que una publicación suya en redes sociales causara confusión entre sus seguidores.

Todo empezó por un mensaje compartido en sus historias de Instagram que se malinterpretó como una señal de problemas de salud. En el texto que publicó, ‘Pichingo’ escribió: “Hombre de estatura baja se encuentra hospitalizado por un virus que le ha dado y que le cogió ventaja”, lo que llevó a varios usuarios a pensar que el mensaje hablaba sobre él mismo. La trova continuaba: “Ha estado casi de caja cuando la fiebre lo asalta, pa’ salir solo le falta que se le extinga el dolor y que al enano el doctor busqué como darle de alta”.

Frente a las especulaciones, el humorista habló con la revista Vea y aclaró que todo se trató de una décima, una forma poética tradicional. “Lo que yo hice en esa historia fue un chiste en verso que se llama ‘Décima’, es una manera de improvisar. Es un chiste que habla de una persona baja que está hospitalizada y no le han podido dar de alta porque es de estatura baja”, explicó Gómez. Y agregó: “A mí no me pasa nada, por ahí vi varias notas de que estaba hospitalizado y no, yo estoy bien. La ‘Décima’ es una trova universal que se hace”.

Aunque ‘Pichingo’ no respondió directamente a las reacciones en redes, sí publicó un video posterior hablando sobre el clima de Medellín, sin hacer referencia a su salud.

‘Pichingo’ responde a críticas por trovas en ‘MasterChef Celebrity’

En cuanto a su participación en el programa, algunos televidentes han criticado que aparezca frecuentemente trovando, pero el comediante respondió con empatía. “Yo los entiendo. A lo mejor, sí, uno se va poniendo aburridor, se va poniendo cansón. Pero les voy a contar la otra cara de la moneda. Ustedes no se imaginan en la calle la cantidad de niños y niñas que me saludan y me dicen: ‘A mí me gusta ver ‘MasterChef Celebrity’ cuando usted sale trovando y cantando’”, dijo.

Gómez concluyó que ha recibido numerosos mensajes de apoyo, especialmente de familias que disfrutan sus versos, lo que lo motiva a seguir compartiendo su estilo.

