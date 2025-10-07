El cantante Zion, reconocido exintegrante del dúo Zion & Lennox, fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente permanece hospitalizado, según confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial. Aunque no se han revelado detalles sobre lo ocurrido ni el lugar exacto del incidente, la información fue compartida por Baby Records Inc. y Nu Form Management, representantes del artista.

De acuerdo con el comunicado, la condición médica del reguetonero se mantiene en reserva, mientras su familia y equipo cercano están enfocados en su recuperación. El mensaje también expresa agradecimiento por las muestras de cariño, las oraciones y el apoyo de los seguidores del artista, además de solicitar respeto y paciencia en este momento delicado.

Asimismo, las agencias que manejan su carrera aclararon que cualquier actualización sobre su estado de salud será comunicada únicamente a través de los medios oficiales del artista. Por ahora, sus fanáticos han llenado las redes sociales con mensajes de solidaridad y buenos deseos, a la espera de una pronta recuperación del cantante puertorriqueño. Según medios de Puerto Rico, sufrió un accidente manejando un vehículo todoterreno.

🛻 El cantante boricua Zion, conocido por ser parte del dúo Zion & Lennox, sufrió un accidente en un vehículo todoterreno. 🏥 Zion fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde llegó en la madrugada con varias lesiones. 🩺 El doctor a cargo confirmó que el artista está… pic.twitter.com/1JwUIwTnSy — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) October 7, 2025

Cabe resaltar que hace unos días, Zion acompañó a Silvestre Dangond a su concierto en el Atanasio Girardot. También, el pasado lunes, el reguetonero apareció en un ‘stream’ a Westcol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zion baby (@zion)

¿Cómo se llama Zion?

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, es un cantante y compositor puertorriqueño reconocido por ser una de las voces más influyentes del reguetón desde comienzos de los años 2000. Alcanzó la fama como parte del dúo Zion & Lennox, con el que ayudó a consolidar el género urbano a nivel internacional. Su estilo combina el reguetón clásico con el R&B y el dancehall, lo que le ha permitido mantenerse vigente por más de dos décadas en la industria musical latina.

Entre sus canciones más populares se destacan “Otra vez”, junto a J Balvin; ‘Embriágame’, ‘Pierdo la cabeza’, ‘Yo voy’, y ‘Bandida’, temas que marcaron una época dorada del reguetón. También ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam, Farruko y Maluma, consolidándose como una figura clave en la evolución del género. Además de su trabajo en dúo, Zion ha tenido incursiones exitosas como solista, siempre manteniendo su sello característico de melodías románticas y ritmos pegajosos.

