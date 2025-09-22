Los seguidores de Claudia Lozano han permanecido atentos y preocupados por su estado de salud tras conocerse la difícil situación médica que enfrentó en los últimos días. La reconocida presentadora de Noticias Caracol debió ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de someterse a una cirugía que presentó complicaciones.

La intervención quirúrgica y el ingreso a la UCI de Claudia Lozano

Según informó el programa ‘La corona TV’, Lozano fue sometida en Bogotá a una compleja cirugía abdominal. Aunque el procedimiento estaba programado, el posoperatorio no resultó como se esperaba, lo que obligó a que los médicos decidieran mantenerla en observación y con pronóstico reservado durante varios días.

Esta noticia encendió las alarmas entre sus compañeros de trabajo, familiares, televidentes y seguidores, quienes expresaron su preocupación y solidaridad a través de mensajes en redes sociales.

¿Cómo se encuentra Claudia Lozano?

La situación de Lozano ha conmovido profundamente a colegas y amigos cercanos. El presentador Ariel Osorio, del programa ‘La corona TV‘, le envió un sentido mensaje en el que exaltó su fortaleza: “Claudia es una guerrera, una profesional incansable y todos le estamos enviando nuestras mejores energías para que salga adelante. Estamos con ella y con su familia en este momento tan difícil”.

Iván Lalinde de ‘Día a día’, contó:

“Queremos enviar un saludo muy especial a nuestra compañera Claudia Lozano. Ella es parte fundamental de esta casa y le mandamos un abrazo lleno de fuerza. Sabemos que sufrió una complicación en medio de una cirugía, pero gracias a Dios ya está mejor y en proceso de recuperación”.

De igual manera, Catalina Gómez y Carolina Soto, le dedicaron emotivas palabras durante la emisión del noticiero. Gómez expresó: “Te mandamos todo nuestro amor, queremos verte recuperada muy pronto. Sabes que siempre estás en nuestros corazones”. Por su parte, Soto añadió: “Besitos, Clau. De la mano de Dios saldrás de esto. Bendiciones para ti y tu familia”.

Antecedentes de salud de Claudia Lozano

Este episodio no es el primero que despierta preocupación en torno a la salud de Lozano. meses anteriores, la presentadora ya había enfrentado situaciones delicadas. En una ocasión fue hospitalizada de emergencia debido a una trombosis venosa, lo que requirió una cirugía inmediata para evitar complicaciones mayores.

Reacciones en redes sociales ante Claudia Lozano

En plataformas como Instagram y X, los seguidores de Claudia han dejado cientos de mensajes de apoyo, en los que resaltan tanto su profesionalismo como el cariño que sienten por ella. Algunos de los comentarios más destacados fueron:

“Te esperamos, Dios te bendiga”, “pronta recuperación, Dios va a permitir que estés nuevamente deleitándonos con tu talento y carisma”, “bendiciones, Clau. Que Dios y María Santísima te sanen. Elevamos una oración al cielo por ti”, “mi Clau, te llevo en las oraciones”.



Estas expresiones de cariño han sido fundamentales para su familia, quienes han manifestado su gratitud por la solidaridad recibid

Aunque los detalles médicos sobre su cirugía no han sido divulgados en su totalidad, lo cierto es que la presentadora se encuentra fuera de peligro y cada día mejora su estado de salud. Sus colegas han insistido en que lo más importante en este momento es que Claudia se concentre en su recuperación y reciba todo el acompañamiento emocional de sus seres queridos.

