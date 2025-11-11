El Banco de Alimentos de Bogotá anunció la cuarta edición de “Una Novena por Bogotá”, un evento que combina fe, música y solidaridad en una sola jornada. La cita será el 16 de diciembre en el Movistar Arena, y todo lo recaudado será destinado a apoyar a comunidades vulnerables de la capital y otras regiones del país.

Este encuentro, que se ha consolidado como una tradición navideña, contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el grupo Los 50 de Joselito, la agrupación V de Vinilo y un artista sorpresa que será revelado durante el evento. La celebración será presidida por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá.

El evento tiene una particularidad: ninguno de los artistas, técnicos o equipos de producción recibe remuneración, lo que garantiza que el 100 % de los aportes llegue directamente a los beneficiarios. El año pasado, la novena reunió a más de 11.000 asistentes y logró recolectar 86.000 kilos de alimentos, gracias a la participación de ciudadanos, empresas y aliados.

Cómo participar

Los interesados en asistir podrán hacerlo a través de un mecanismo solidario: desde el 12 de noviembre, será posible obtener una entrada al evento donando tres kilos de granos en los puntos D1 habilitados o directamente en la plataforma www.tuboleta.com

Lee También

Además, la cadena de tiendas D1 duplicará cada donación recibida en sus puntos de canje, lo que amplificará el impacto de la recolección. Se espera que otras empresas se sumen a esta iniciativa para superar la cifra alcanzada en años anteriores.

“Una Novena por Bogotá es un evento único y muy especial, que nos recuerda que la verdadera Navidad está en compartir, unirnos y dar esperanza”, expresó el Padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.

Un esfuerzo colectivo por los más necesitados

El evento cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Movistar Arena, Tiendas D1 y TuBoleta, además de varios medios de comunicación que se han unido para difundir el mensaje de esperanza.

Los alimentos recolectados durante la novena servirán como base para la campaña NaviDAR, que este año busca entregar 100.000 mercados a familias en situación de vulnerabilidad.

Cada aporte —por pequeño que sea— se convierte en una oportunidad para que miles de hogares compartan una cena digna y celebren la Navidad con esperanza.

Más información sobre el evento y los puntos de donación está disponible en www.bancodealimentos.org.co

* Pulzo.com se escribe con Z