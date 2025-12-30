El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recientemente anunció un alza histórica del 23,7 % al salario mínimo para 2026, lo que eleva el ingreso mínimo mensual a 2 millones de pesos colombianos, beneficiando a 2,4 millones de trabajadores formales. La noticia, aunque bien recibida por algunos, ha generado críticas importantes por parte de sectores empresariales y expertos, quienes alertan sobre los posibles riesgos económicos que podría traer esta decisión.

Según lo explicado por la presidencia, la medida se fundamenta en el concepto de “salario vital”, una apuesta por la dignidad del trabajo y bienestar familiar. Asimismo, el mandatario aseguró durante su anuncio que no permitirá que las empresas transladen el costo a los precios de los consumidores. “Nuestra meta es crecer con base en mayores ventas y no en inflación”, dijo Gustavo Petro, en declaraciones a la prensa.

Pero, mientras el gobierno ve esta subida del sueldo mínimo como un avance social, desde los gremios productivos y organismos empresariales el panorama es muy diferente. Según advertencias de Asocapitales y Anato, el impacto será importante en sectores intensivos en mano de obra como transporte urbano y turismo. Además, el Consejo Gremial Nacional y AmCham Colombia cuestionan la falta de fundamentación técnica en el aumento.

También, en Blu Radio se habló de las posibilidades reales de que el decreto sea demandable en Colombia y haya una luz para las empresas y un sector de los trabajadores en el país. De hecho, el que puede revisar ese acto administrativo es el Consejo de Estado, quien podría tumbarlo. Al respecto, Felipe Zuleta aseguró que todo sería una estrategia del Gobierno para ganar popularidad, porque sabría que se le podría caer la medida.

“Eso es un boomerang, el Gobierno sabe que lo que hizo es una irresponsabilidad, pero nada mejor con fines electorales para este Gobierno que el Consejo de Estado le tumbe este decreto, sería ‘bocatto di cardinale’ y no vaya a creer que no lo pensaron”, indicó.

