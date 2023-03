En las últimas semanas había surgido un rumor que aseguraba que el estadounidense Tom Brady volvería por segunda vez del retiro para jugar con los Miami Dolphins.

Sin embargo, de una vez salió el deportista en sus redes sociales a desmentir la situación y confirmar que este retiro sí va a ser definitivo para pasar tiempo con su familia, el que no había podido tener en los años pasados.

El exjugador de los Tampa Buccaneers contestó una publicación de Twitter escribiendo: “el que crea que tengo tiempo de regresar a la NFL es porque nunca ha adoptado a un gato de dos meses para su hija”.

Anyone who thinks I have time to come back to the NFL has never adopted a 2 month old kitten for their daughter. https://t.co/Qzf2H4vr1j

— Tom Brady (@TomBrady) March 7, 2023