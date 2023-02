Hace apenas unas semanas, Brady dio la noticia que golpeó a muchos de sus fans en el mundo. En un corto, pero sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que ponía fin a una carrera llena de éxitos.

(Vea también: Tom Brady y su multimillonaria fortuna ganada en la NFL: cifra no cabe en la cabeza)

El mariscal de campo, que alcanzó ganancias millonarias en su carrera y ahora se dedicará a dirigir varios negocios, dio su saludo de despedida de la actividad profesional en una playa estadounidense.

Un vivo de los negocios aprovechó la ocasión y se fue a ese mismo lugar para guardar en un frasco la arena sobre la que se sentó el ‘quaterback’ y ponerla en subasta por una cantidad de dinero descabellada, en la plataforma de comercio digital de Estados Unidos llamada eBay.

A jar of sand from Tom Brady’s second NFL retirement is going on eBay for over $90,000 😅👀 pic.twitter.com/5doditG9td

— SportsCenter (@SportsCenter) February 4, 2023