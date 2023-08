Yina Calderón sorprendió a todos sus seguidores con una asombrosa experiencia que contó y que la tiene atormentada desde hace varios años. La ‘influencer’ habló en el programa ‘La Red’, de Caracol TV, y reveló lo que está viviendo con un supuesto maligno espiritu que no la deja ni dormir.

“Empezó cuando tenía 15 años. Un día estaba acostada, mi mamá estaba en la cocina y yo trataba de gritarle a ella, pero no podía decir nada, no podía moverme. Es como si tu cerebro te despierta, pero tu cuerpo no se puede mover. Yo leí sobre el tema y ciéntificamente es parálisis del sueño, a mucha gente le puede dar”, dijo en la entrevista.

De igual manera, Calderón contó en el programa que lo último que le sucedió fue más grave, pues hay un aparente espiritu que se le mete a su sueño e incluso ha intentado abusar de ella.

“Esta vez ya sentí algo peludo, uno no le ve la cara, uno le siente como las garras, es como un gato. Lo terrorifico es que empezó a manosearme tocándome las partes intímas. Cada vez que algo me pasaba eso oraba y se me desaparecía”, dijo.

Incluso, llegó a relatar qué ha sido lo peor que ha vivido con esa experiencia, de la que dice que ha llegado a estar acostumbrada: “Un día estaba en el apartamento con el que era mi novio en ese momento, cuando de repente me salgó del cuerpo y me quedo parada al lado de la cama. Vi a mi novio ahí, a mi cuerpo y después de unos minutos volví en sí”.

Lee También

Finalmente, la ‘influencer’ aseguró que ha recibido ayuda en esta tema y la religión católica le ha servido para controlar la situación, pese a que el supuesto espiritu no se ha ido del todo.

“Yo no entiendo por qué me está pasando esto. Mi mamá fue a donde el padre ‘Chucho’ y me mandaron agua bendita, con eso he logrado dormir. Eso no es chistoso, yo lo tomo como fresca, pero no puedo vivir así”, indicó.