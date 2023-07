“Definitivamente, la envidia no tiene nombre”. Así comenzó su relato Yina Calderón en historias de Instagram en las que contó por qué tuvo que acabar con su negocio en Bogotá.

(Vea también: Yina Calderón apareció como Barbie y en lujosa limosina para ir al estreno de la película)

La ‘influencer‘, dolida y con la voz entrecortada, les informó a sus miles de seguidores que el ‘spa’ de la cerveza no va más, debido a que los vecinos la sacaron corriendo.

“Estuve bastante triste la semana pasada. Estuve deprimida, desaparecida y quería estar bien porque ustedes saben que yo acá no salgo chillando a no ser de que se muera mi papá o mi mamá”, dijo en un principio la también DJ.

Y es que Calderón culpó a los residentes cercanos a su empresa de la clausura, pues señaló que le dañaron la fachada del local, le hicieron huelga y constantemente le llamaron a la Policía.

“Decidí quitarlo para no seguir con este problema porque era una angustia todos los días… Como el ‘sp’a lo monta Yina Calderón es un problema”, precisó.

Y añadió: “Me hicieron la vida imposible estos amargados del vecindario porque son son personas frustradas que no pudieron vivir la vida y no tienen más que joder a los otros”.

Durante la grabación, Yina Calderón se despachó contra sus vecinos y aseguró que seguirá con los escándalos, pues recalcó que invirtió mucho dinero en el negocio para perderlo de esa manera.

“Hay más de tres spa en este vecindario, pero [el problema] era el mío. Me tocó cerrarlo, dejando la casa tal cual estaba, pensando en la inversión tan grande que hicimos y que la envidia puede más que cualquier cosa. Les juro que si esto lo monta otra persona nada de esto estuviera pasando”, indicó.

Lee También

Finalmente, la creadora de contenido amenazó a los residentes bogotanos con no dejarlos dormir. Se comparó con la enfermedad del COVID-19.

“Les digo una cosa, señores, yo soy peor que el COVID-19, ni con vacuna me curo. Lo quito por no tener más problemas, por no agarrarme… Como moraleja, debí haber investigado el sector en donde monté mi spa. Lo bueno es que yo vivo en este vecindario, si querían fiestas, fiestas les voy a armar, no los voy a dejar dormir por envidiosos”, concluyó.