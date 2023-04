Yina Calderón siempre está dando de qué hablar por sus ocurrencias, y precisamente, empezó la semana con una más. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo?

La famosa tiene una empresa de fajas, estrenó recientemente un spa y ahora se le medirá a un podcast. Ella misma lo confirmó a través de unas historias de Instagram:

Luego de eso, la ‘influenciadora’ dio una especie de adelanto en el cual revela que se llamará ‘Yina Calderón Podcast’, aunque por ahora sigue siendo un secreto los temas que se tratarán, su duración y cada cuánto se lanzarán los diferentes episodios.

Cabe mencionar que la empresaria siempre se está arriesgando en el mundo web. Por ejemplo, hace unos meses se convirtió en tendencia por el ‘reality’ ‘Se armó la gorda’, el cual se publicaba en YouTube.

Las protagonistas fueron mujeres de talla grande, quienes tuvieron que convivir durante algunos días. La producción digital no pasó desapercibida y en varias ocasiones Yina tuvo que salir a defenderla:

“Si usted no quiere ver mi ‘reality’, no lo vea. Pero no entiendo… Si las mujeres fueran flacas no se verían mal bailando y todo eso, pero, como son gorditas, qué vergüenza, como se ven de mal. No, nene, las gordas tienen derecho a emborracharse, a bailar, a tocarse, a lo que quieran”.