Que Karol G haya copiado, se haya inspirado o tenga como referencia los constantes cambios de Yina Calderón, no es que tenga mucho sentido. Sin embargo, justo cuando se dio el cambio de la reconocida representante del género urbano, llegó un video con ‘vaniazo’ de la huilense y es imposible no hacer la relación de cosas.

En las cuentas de Instagram de la polémica DJ de guaracha electrónica, durante la noche del miércoles 19 de abril de 2023, se vieron una serie de historias en las que respondió preguntas de sus seguidores. Pero lo realmente llamativo es que la interacción se dio por un mensaje del color de su pelo y alguien que lo tenía igual.

Hay que recordar que Karol G tenía su pelo de color rojo, un poco encendido y vistoso, pero para su presentación en ‘Saturday Night Live’ apareció con un tono rosa tenue. El cambio llamó la atención y dejó muy buenos comentarios, pero Yina quiso pegarse al tema a su manera.

Con una publicación en la que se lee un mensaje, dio a entender que una persona tomó su mismo color de pelo y prefería cambiarlo:

Según Calderón, las opciones para el cambio son rojo, morado, azul o verde, todos con la característica de lo que ella llama “colores fantasía”. Pero en una de las respuestas a las historias llegó el cuestionamiento sobre si se refería a que la hija de Marbelle se puso el pelo rosado: “¿Lo del color es por Rafaella, hija de Marbelle, que se lo puso rosa?”.

Y en la respuesta de Yina Calderón fue claro el ‘vainazo’ a Karol G, por todas las referencias que le contamos y porque sumó otro par de características:

“No, no tenía idea que ella se había puesto ese color de pelo. No sabía. No, es por otra persona, alguien que es muy famosa y se lo puso rosado”.

Pero para bajar las posibles críticas que le pudieran llegar, asumió que el tema es de ella y no de si alguien tiene un tono similar o si considera que la copiaron. Pero el ‘vainazo’ quedó en el aire:

“Los colores son de todo mundo, tú no tienes por qué no ponerte un color de pelo que otra tenga. ¿Quién dijo eso? Solamente que soy como odiosa y me gusta que mi tono de pelo solo lo tenga [yo] o que digas: Ah, ese es el tono de pelo de Yina. Estoy buscando cuál puede ser ese tono de pelo que me identifique”.