‘La Bichota’ fue la invitada musical del programa de este sábado 15 de abril y cantó dos de las canciones más emblemáticas de su álbum más reciente ‘Mañana será bonito’: ‘Mientras me curo del cora’ y ‘Tus gafitas’.

El programa ‘Saturday night live’ fue conducido por otra latina, la actriz hiapano cubana Ana de Armas, que recientemente fue nominada al Oscar como mejor actriz por su papel protagonista en ‘Blonde’, en la que interpretó a Marilyn Monroe.

En la primera estuvo acompañada por un coro de 14 personas y en la segunda estuvo acompañada solo por mujeres.

Además de sus interpretaciones, Karol G apareció al final del programa en un video de comedia como profesora de español.

La cantante lució una camiseta negra que llevaba estampada la palabra ‘Photoshop’ dentro de una señal de prohibido. Esto en respuesta a la polémica que se desató hace un par de semanas cuando la revista GQ publicó en su portada una foto de Karol G que la misma cantante rechazó por la excesiva edición que consideró que se le hizo.

‘La Bichota’ describió esa foto como “una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió en su cuenta de Instagram.