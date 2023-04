La artista de música urbana, que está en el mejor momento de su carrera, dejó ver su molestia a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde tiene 61,2 millones de seguidores.

(Le puede interesar: Karol G admitió relación que la tiene “feliz de nuevo” y lo contó en canción de su álbum)

En un reflexivo texto, la reguetonera aseguró que el impreso le hizo tantos retoques a su foto que la distorsionaron completamente para mostrar una imagen con la que no se sintió nada cómoda.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.