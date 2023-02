Para nadie es un secreto que Yina Calderón usa pelucas, extensiones, tinturas, se hace cortes excéntricos y tiene un estilo particular. Pero según ella, su pelo es muy diferente cuando se levanta y no ha hecho algo para cambiar el aspecto de su cabello.

Pero lejos de darle pena o esconderse, la huilense sacó una serie de comentarios graciosos para burlarse de ella misma y de su aspecto. Esto no es nuevo, ya que muchas veces ha revelado que no le gusta usar filtros de celular y hasta ‘se ha pasado de la raya’ compartiendo imágenes de sus operaciones estéticas.

Yina Calderón reveló su verdadero aspecto, sin extensiones y cuando se levanta

Pues, en la mañana del martes 28 de febrero de 2023, a pocas horas de salir en un viaje familiar rumbo a Europa, la polémica ‘influenciadora’ se mostró recién levantada. Obviamente, no está al natural, ya que tiene varios tonos de tintura en su cabeza, pero no tenía pelucas ni extensiones.

Y la imagen no pasó inadvertida, ella lo sabía y así lo anticipó en sus historias de Instagram: “Ya me voy a bañar, porque tengo que hacer muchas cosas, esta semana me voy a Europa. Y les voy a mostrar la realidad de mi vida, cuando me quito las extensiones”.

Ya cuando se mostró de frente, sin filtros y sin nada en su cabeza, empezó a hacer varios chistes:

“De los creadores de los Sayayines, Vegeta, transformación etapa tres, Gokú. Lo que pasa es que me quité las extensiones, tengo el pelo largo y me crece hacia arriba. La keratina solo se la echo a las extensiones, hoy la voy a hacer en mi pelo…”.

Después, llegó la explicación de lo que ha pasado con los procedimientos en su cabello desde muy joven:

“¿A quién más le pasa esto? [risas]. Yo me levanto, todas las mañanas así, cuando no tengo extensiones, electrocutada. Para que se den cuenta de que mi pelo crece hacia arriba. Yo era ‘chuta’, crespa de niña. Y una vez, estando en el colegio, me hice una keratina y se me alisó y vean [risas]”

Y después del baño, peinada y antes de ir a cambiar su aspecto previo al viaje a Europa, Yina Calderón se mostró más arreglada y no tan parecía a los ‘Sayayines’: “Tengo el pelo, un poquito más largo, hoy tengo cambio de color, por eso es que lo ven como blanco. Me voy a cambiar el color”.

Habrá que esperar la transformación de la DJ y cómo va a quedar para ir al viejo continente, seguramente no irá así y tampoco la veremos muchas veces como se mostró en esta oportunidad.