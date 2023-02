Así como ha pasado con tantas famosas y mujeres reconocidas de la farándula colombiana, Yina Calderón se inyectó biopolímeros en sus glúteos y ha pasado por grandes dificultades por esta razón. Sin embargo, a diferencia de muchas famosas que se han extraído los residuos de su cuerpo, ella también ha intentado implantarse prótesis y ha terminado pasando muchas dificultades de salud.

Entre septiembre y octubre de 2022, la misma DJ de guaracha electrónica informó que se había operado para poder solucionar este inconveniente, tan delicado y que puso en riesgo su vida. Pero sorprendió porque también buscó aumentar el tamaño de su retaguardia y esa cirugía se complicó. Según ella mostró, su cuerpo rechazó uno de los implantes y la recuperación no permitió que drenara de buena forma para cerrar la herida.

Yina Calderón habló de lo que le salió en la espalda, por culpa de los biopolímeros

En 2023 no se habían conocido mayores novedades con la salud de Yina, por lo menos hasta el pasado viernes 24 de febrero, cuando en sus historias de Instagram se mostró muy afectada y confesó su situación:

“Estoy malita de salud, en este momento me van a inyectar porque tengo, otra vez, la bola que ya sabemos, en la espalda. Biopolímeros, líquido…”.

Y después, en delicadas imágenes, que pueden impresionar a cualquiera, mostró un video en el que se nota que hay una protuberancia en la parte baja de su espalda y ella no solo lo cuenta con dolor, también se siente su rabia por tener un nuevo problema de este tipo:

“Si se dan cuenta, ahí tengo el grumo, vean. Ahhhh, juep… Voy en este momento al hospital, de verdad que qué terapia esta mierd… parce. Qué terapia…”.

Pasado el mediodía, Calderón dejó entender que el tema podría terminar en una nueva operación, pero que primero iba a intentar solucionar con inyecciones: “No quiero pelear con nadie, parce, este dolor es hijuep… en este momento me voy a inyectar ‘carboxi’ y mirar a ver qué. Si no me entra, me toca entrar a sala (de cirugía) de una. Esperemos que, con las inyecciones que me van a poner ahoritica, me pase el dolor y la inflamación…”.

Y minutos después, la huilense mostró que estaban atendiéndola y recibiendo tratamiento, sin dar detalles o mostrar resultados por varias horas. Aunque muchos pensaron que el tema era delicado, sorprendió en horas de la noche con más videos y ya no solo mostrando que estaba mejor de salud, también preparándose para ir a trabajar a un bar de Bogotá.

Lo imprudente, tal como le ocurrió cuando estaba recién operada y viajó al Amazonas, es que Yina Calderón no guardó reposo de esta nueva dificultad y solo contó que le habían recetado medicinas:

“Ya estoy mucho mejor, me inyectaron hoy, estoy tomando medicina muy fuerte. Tengo que trabajar hoy, lo hago con el mayor de los gustos…”

Y para completar la noche, avisó que iba a tomar algo de licor, para poder soportar el frío de Bogotá: “Ahorita me tomo un ‘guarito’, para calentarme…”, además de contar que después de su siguiente trabajo en una fiesta electrónica, viajará con su familia a Europa.

Evidentemente, la polémica Yina Calderón sigue pasando por problemas de salud por cuenta de los biopolímeros, pero ella tampoco se cuida y podrían repetirse los sustos que ya pasó hace un tiempo y que se repiten cada tanto.