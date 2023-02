En la pelea que hubo entre Yina Calderón y Wilfran Castillo, por el ‘cover’ que sacó la DJ de guaracha de la canción ‘Cómo duele el frío’, ha llegado a límites insospechados. Sin embargo, de forma paralela, se metió en el problema la artista Ana del Castillo y todo empeoró.

Y así como se dieron intercambios de palabras y ataques por medio de sus redes sociales, ahora llegó a los medios y en una entrevista la propia DJ de guaracha electrónica se refirió a la advertencia que le hizo la vallenatera, para que no volviera a hablar de ella o referirse a ella de ninguna manera: “Una más, no te la paso”.

Se sabe que Wilfran Castillo no quiso tomar acciones legales en contra de Yina Calderón, por los derechos de autor de su canción. Pero como ella sí se ha referido con fuertes palabras en contra del compositor, él le exigió una rectificación para evitar temas legales.

Desde ahí se ha dado un ‘ida y vuelta’ entre las dos partes, pero Ana del Castillo, como amiga de Wilfran, se metió como un tercer interesado y ha atacado a la huilense en redes sociales. Así lo contó la misma Yina en una entrevista que dio para la emisora ‘Mix 92.9 Bogotá’: “Ella coloca: – Se le quemó la jeta -. Obviamente, todo mundo, me comenzó a etiquetar: – Es hacia ti, como de forma despectiva-”.

La misma responsable de tantas peleas con otros ‘influenciadores’, personajes de redes sociales y personalidades de la farándula colombiana, afirma que no tiene ningún problema con Del Castillo. Eso no quita que la desafíe, en caso de que haya algún problema:

“Nunca la he visto, las veces que he hablado de ella, ha sido bien. Me gustaba mucho, ya no me gusta tanto… No dije nada de ella, a pesar de que ella comentó de esa manera despectiva. Yo dije: – Nenés, este año estoy concentrada en la guaracha y no quiero más conflictos, más peleas, déjenme quieta…”