Yina Calderón suele ser tema de conversación constantemente en sus redes. Y ahora, vuelve a dar de qué hablar, todo por una discusión relacionada con Ana del Castillo.

(Lea también: “Borracha, loca con problemas”: ‘Epa Colombia’ atacó a Yina Calderón y habló de su familia)

Todo comenzó con una serie de historias de Instagram en las cuales aparecía la famosa halagando a la cantante.

“La próxima reina del vallenato. Si ve este mensaje, decirle que la amo. Tiene una canción nueva que la publicaron… se me va la paloma. Yo quiero mucho a Ana. No la conozco. Seguro ella ni siquiera sabe que yo existo, pero yo soy fan”.

Y aunque el mensaje de Yina fue positivo, muchos seguidores de la artista lo tomaron a mal y la misma Yina lo reveló en otras historias.

“Me están etiquetando que yo le mandé saludos a Ana del Castillo. Sí, es que yo se los dije en el en vivo, yo no tengo nada en contra de ella. Yo les dije que escuchaba un tema de ella. Es más, así hable un poco de estupideces, me cae bien”.

Sin embargo, las palabras de la influenciadora fueron subiendo de tono, hasta tocar temas un poco más delicados:

“También le dije a ella que no me podía criticar porque no se sabe cuál es más borracha. Yo soy borracha y ella también. Yo no consumo drogas, ella sí. Es la única diferencia. Yo no tengo nada en contra de ella y su música me gustaba demasiado, pero es que no volvió a sacar”.

(Vea también: “Qué hiju… abuso”: Yina Calderón, ofendida por dineral que cuesta un palco para ver a RBD)

Para rematar, Yina le dio un consejo a Ana: “Ella lo que tiene que hacer, igual que yo, es dejar el alcohol, la droga, toda esa mie… dejar de comentar mis publicaciones y concentrarse en la música”.

Ana del Castillo le respondió a Yina Calderón, pero en privado

Sin embargo, la situación no terminó allí. Y es que, aunque no respondió públicamente, Ana le habló por privado a Yina y no la trató con expresiones suaves. La misma empresaria de fajas compartió lo que le dijo por mensajes directos.

“Yo creo que esa pelada está borracha hoy porque está que me escribe un montón de cosas por el directo. Que por qué me meto con Wilfran (Castillo), que no sé qué, que malpa… ¿Si ven? Una cosa es la que muestran por Instagram y otra es el directo”.