Desde que Yina Calderón sacó su versión de la canción ‘Cómo duele el frío’ de Wilfran Castillo, ha empezado un conflicto en el que el artista vallenato ha criticado las formas y estilo de la huilense, mientras ella lo ataca y señala de muchas cosas. Pero ahora, que se metió la polémica Ana del Castillo, el tema podría seguir aumentando y tomando ‘color’.

Y después de todo lo que dijo la misma DJ el miércoles 22 de febrero, señalando problemas de alcohol, drogas y conflictos de la cantante vallenata, llegaron respuestas que solo intentan ‘meter miedo’ y prevenirla. Eso sí, todo el mundo sabe que el tema va a ser peor, ya que Yina no tiene filtros y mucho menos ‘agacha la cabeza’ ante estas situaciones.

Yina Calderón ‘buscó la boca’ de Ana del Castillo y encontró una dura advertencia

Aunque el contexto es muy grande y ha tenido todo tipo de episodios, se puede resumir en que Yina Calderón sacó un ‘cover’ de la canción de Wilfran Castillo, sin pedir permiso. Él se mostró inconforme con la versión de la canción y el agresivo video, en medio de una ‘zona de tolerancia’ de Bogotá, pero dijo que no iba a emprender acciones legales o medidas para ejercer sus derechos de autor.

(Vea también: Yina Calderón sorprendió con retoque en su rostro y a pocos les gustó: “Deteriorada”)

Sin embargo, iniciando el 2023, el video de Yina fue ‘dado de baja’ de las plataformas virtuales y la DJ ‘estalló’ contra el compositor, diciéndole de todo y tratándolo con términos muy fuertes. Ante esto, Castillo negó que hubiera hecho lo que dice su contradictora y pidió una rectificación, por todas las injurias y ofensas públicas.

Calderón no hizo caso, ‘redobló la apuesta’ y ahora se metió Ana del Castillo, conocida por el mencionado artista y que por mensajes privados le escribió a la polémica ‘influenciadora’ y DJ de guaracha: “¿Por qué te metes con una persona educada, respetuosa, que no se mete con nadie? No seas tan ‘caga’, solo para tener fama. Todo el mundo sabe quién es Wilfran y lo conocen más que a ti, malp@&!¿@.

Ojalá te metieras conmigo, que yo no me quedo callada, mujer mi3&¿@”.

Por este mensaje, Yina Calderón salió a recordar los problemas con el alcohol y otras sustancias de Del Castillo, lo que supuestamente ha dañado su carrera en la música. Además, la huilense ratificó su postura ante la polémica por la famosa canción y se sabía que iba a llegar un ‘contraataque.

Lee También

Y este llegó cerca de la medianoche del mismo 22 de febrero. Primero con un tuit de Wilfran Castillo, advirtiendo que con Ana del Castillo el tema es diferente a lo que pasa con él. También, ratificó las acciones legales para la rectificación pedida:

“Bueno @yinacalderondj ahora si te metiste con la que no era. @anadelcastilloj tiene una fábrica de Caterpillar esperando por ti. Segunda advertencia: “Aún sigo esperando que teretractes, y si no lo haces, te va la demanda y la denuncia”. Mis abogados te mandan saludos esta semana”.

(Vea también: “Borracha, loca con problemas”: ‘Epa Colombia’ atacó a Yina Calderón y habló de su familia)

Y en video llegó un mensaje de Ana del Castillo, en tono suave, pero con un mensaje para ‘asustar’ a su nueva ‘rival’:

“No he querido decir nada, he sido educada, hasta me sorprendo. Pero una más, no te la paso”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)

Parece que en las redes el tema se ‘calienta’, más y más, entre Yina Calderón y Ana del Castillo. Pero en lo legal también se pueden venir novedades con los representantes de Wilfran Castillo y muchos están pendientes para saber si la huilense se retracta o sigue sumando motivos.