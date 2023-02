La relación de Yina Calderón y su mamá, Merly Ome, es de idas y vueltas. Pero en esta oportunidad, lejos de haber una pelea entre ellas, el causante de la división fue el padre de la DJ de guaracha electrónica y empresaria. Y ante muchas preguntas de sus seguidores, sobre quiénes van a hacer el tan mencionado viaje familiar por Europa, tuvo que revelar la verdad.

Según se ha visto, la madre de la huilense ha tenido algunas relaciones recientes y su vida privada es casi tan conocida como la de sus hijas. Mientras que el progenitor de Yina, a pesar de acompañarla muchas veces en sus proyectos, no expone tanto su vida y por eso no se sabía cómo era la relación con su ex.

(Vea también: “Se está pareciendo a Yina Calderón”, le dicen a Jessi Uribe por sorpresivo cambió de ‘look’)

Yina Calderón y la verdad del viaje a Europa con su papá y sin su mamá

Pero debido al viaje que emprenderá la familia Calderón por Europa, y ante la falta de mensajes y preparativos de la señora Merly, Yina confesó que tuvo que decidir dejar a su mamá en Colombia. Ya que en el viaje estará su papá:

“Ustedes me estaban preguntando, que si mi mami, va a ir a Europa con nosotros. No…”

Después de la negativa de Yina, su mamá dijo que no la iban a llevar, pero realmente es por la presencia del señor Leonel y así lo dijo Yina, con ese estilo infantil de hablar con la letra ‘e’:

“Es que, le señore, ne le ve con mi papá [la señora no la va con mi papá]. Entonces va a ir el papá mío”.

Lo llamativo es que Merly Ome salió con una respuesta que sorprendió a muchos, ya que parece que le exigió a su hija compensarla con un viaje diferente. En un principio, la progenitora de la huilense habló de China, pero después su hija mayor le confirmó que al gigante oriental no la iba a llevar. Pero sí irían a otro lugar de mucho culto y especial, que actualmente tendría un costo superior a los 15.500 dólares (7 millones de pesos) desde nuestro país y en planes básicos:

“A Tierra Santa, conmigo, la llevo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Según dijo Yina Calderón, apenas iniciaba el año 2023, la idea era tener un año diferente y sin muchas peleas. Pero también prometió que iba a disfrutar de viajes y nuevas experiencias con su familia. El viaje a Europa parecía la novedad más grande, pero ahora lo de China y Tierra Santa se suman a la lista de inversiones del año.