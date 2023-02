Jessi Uribe es uno de los artistas más reconocidos del género popular. Constantemente está dando de qué hablar por su música, sus publicaciones en redes y su matrimonio con Paola Jara.

Justamente, en las últimas horas ha sido tema de conversación por un cambio de look. Y es que el cantante decidió dejar atrás el color castaño y tinturó su cabello de rojo.

Los comentarios no se hicieron esperar, y sin duda, su nueva apariencia dividió las opiniones de sus fanáticos. Algunos aplaudieron que se arriesgara, mientras que otros no estuvieron muy de acuerdo con que tinturara su cabellera.

“Tú con ese rojo y yo con este antojo”, “No me gusta ese color de pelo, no te pega”, “Jessi, no se enloquezca pintándose el cabello, así como está, está bien”, “Ya se está pareciendo a Yina Calderón con tanta pintadera” y “Todo te queda precioso”, fueron algunos comentarios que aparecieron luego de revelar su ‘look’.

Jessi Uribe se las dio de consejero sentimental en redes

El cantante suele mantenerse comunicado con sus fanáticos a través de historias y otra clase de publicaciones. Incluso, suele responder preguntas, así algunas ni siquiera tengan que ver con él.

Por ejemplo, hace unas semanas se puso de consejero con seguidor, quien le hizo una curiosa confesión: “Tengo una traga tan hp por alguien y tengo novia, ¿qué hago, maestro?”.

Y el cantante, le respondió con toda la sinceridad del caso: “¿Y si está tragado de otra para qué sigue con su novia? Si se queda, es un hp, por engañar tanto tiempo. Y si se va, seguirá siendo el mismo hp, ante los ojos de todos (risas). Pero en usted queda que le fue sincero y se abrió”.