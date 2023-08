Yina Calderón vuelve a estar en el ojo del huracán de las críticas y las denuncias por sus actuaciones polémicas. En esta ocasión, la reconocida ‘influenciadora’ es señalada por no pagar el arriendo de uno de los locales que usó.

La extravagante empresaria ha tenido varios negocios en los que se ha dado a conocer por diferentes escándalos que protagoniza; no obstante, en otros emprendimientos sí ha tenido éxito.

(Lea también: Yina Calderón reveló platal que perdió con negocio que cerró en Bogotá: “Nos dimos la pela”)

En este caso, un hombre la denunció en redes sociales por no pagar el arriendo de un local que ella sacó. Según la publicación, Yina Calderón debe 17 millones de pesos y no ha querido pagar, pero eso sí, dejó el lugar vacío.

Juan Roldán es el nombre del arrendatario que se cansó de insistirle a la ‘influenciadora’ de pagar sus deudas y por eso hizo una denuncia pública buscando recibir lo que la mujer le debe.



Él habla de 17 millones de pesos acumulados de deuda que sigue subiendo: “Y eso que dice que es exitosa […] La muy descarada no es capaz de pagar sus deudas”, escribió en la publicación el hombre.

Según el arrendador, Yina Calderón no ha respondido ninguna solicitud ni mensaje que este le envía.

“Lo más increíble de la vida es que desocupó el local —porque tocó dejar que lo desocupara para no seguir pagando dineros que no son de nosotros— y se fue y dijo que no iba a pagar un solo peso, pero sí sacó todas sus cositas la conchuda esta”, denunció el hombre.