Yina Calderón siempre está desencadenando comentarios por sus publicaciones en redes y ahora vuelve a hacerlo por una confesión que hizo en sus historias de Instagram.

(Lea también: Yina Calderón salió empacada en caja para sorprender con versión de ‘Barbie’ y sus dos Ken)

Al parecer, desde hace varios días le estaban preguntando por el mismo tema y ella decidió responder. ¿Y qué era eso que sus fanáticos querían saber? Si había conocido al fallecido cantante, Legarda.

Y lo más curioso es que la respuesta de la influenciadora colombiana fue positiva y hasta tuvo ñapa:

“Amores, yo nunca habló de esto y mi mamá está de testigo. Me están preguntando si lo conocí y sí. Imagínense que esta señora (señalando a su mamá) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba. Es que antes de que fuera novio de Luisa Fernanda yo salía con él, las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él casi no le gustaba tomar. Entonces, no se dio”.