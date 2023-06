La también empresaria de fajas es una de las personalidades que más debates despierta en redes sociales por las diferentes controversias que protagoniza o que la involucran.

Precisamente dicha situación se presentó en las últimas horas, luego de que hiciera una versión de guaracha de la canción de ‘Barbie Girl’, de Aqua.

Lo que llamó la atención de muchos de sus seguidores fue el atuendo y la escena que utilizó la huilense para mostrar su creación musical.

Yina Calderón apareció simulando ser ‘Barbie’

En un video compartido en su cuenta de Instagram, la ‘influenciadora’ —que hace poco reveló por qué su novio la peinaba— apareció dentro de una caja completamente inmovil, actuando como si fuera una muñeca ‘Barbie’ empacada para su venta. Junto a ella, aparecen dos hombres disfrazados de ‘Ken’, el muñeco que sería novio de ‘Barbie’.

Después de unas palabras de los actores, la creadora de contenido salió del lugar y apareció en un espacio frente a una consola de mezclas, en la que comenzó a tocar su sencillo.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y las opiniones estuvieron divididas, pues hubo quienes la criticaron por su ‘performance’, mientras que otros aplaudieron su creatividad.

“Me encanta la personalidad de Yina”, “ya no sabe qué más inventar”, “está chévere, me gustó”, “ni judas se atrevió a tanto”, “protégeme señor con tu espíritu”, “mientras la critican ella sigue facturando”, “sobre todo ella ‘Barbie’”, “no me gustó ni ella ni la canción”, “este video sí me gustó”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.