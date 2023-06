Lo hizo durante una entrevista con Eva Rey, donde la exparticipante de ‘Protagonistas’ también reveló que políticos y empresarios le han hecho propuestas indecentes y le han ofrecido hasta camioneta de 400 millones de pesos.

La española le preguntó a Elianis Garrido si hablaba con su ex, refiriéndose a Anddy Caicedo (aunque no mencionó su nombre), o si ya no sabía nada de él; ella respondió que tienen un “contacto prudente”, ya que entre ellos las cosas terminaron bien y no hubo infidelidades.

“Cero rencor, cero resentimiento. […] No se puede odiar lo que amaste. Yo lo amé con todos mis huesos, con toda mi alma, y lo adoré y le agradezco mucho. […] Es que nunca hubo un quiebre, nunca hubo un insulto, no hubo una infidelidad descarada, pues, y en últimas nuestra ruptura se dio de a poquito. El día que tomamos la decisión, ya habíamos pasado el duelo”, declaró la barranquillera, que no invitó a sus amigos de ‘Lo sé todo’ a su matrimonio con Álvaro Navarro, en este video (desde el minuto 13:22)

La presentadora agregó que siempre tendrá un sentimiento bueno por su ex y la familia de él y que lo sigue admirando como artista, lo que confirmó que se refería a Caicedo; pero dejó claro que no son amigos. “Imposible”.

Tanto Garrido como el cantante rehicieron sus vidas. Ella no solo está casada, sino que planea ser mamá en menos de dos años, mientras que él ya espera a su primer bebé.

Quién es la nueva novia de Anddy Caicedo, ex de Elianis Garrido

Se llama María Camila Pascuas y es una empresaria especialista en ‘marketing’ de 26 años. El salsero dio a conocer su relación con Pascuas en los Premios Nuestra Tierra 2023, donde estuvo acompañado de su pareja.

Caicedo y su novia esperan a Isabella, la primogénita de ambos.