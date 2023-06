Luisa Fernanda W despierta todo tipo de opiniones, comentarios, críticas y elogios; todo debido a lo que muestra en redes sociales de su vida y a algunas situaciones que muestra de su vida con Pipe Bueno y con sus hijos Máximo y Domenic. Y ante una pregunta que le hicieron en su perfil de Instagram, en el que tiene cerca de 19 millones de seguidores, respondió por qué la atacan tanto.

Aunque la ‘influenciadora’ no ha protagonizado grandes escándalos y mucho menos tiene malas actitudes con su pareja o con sus hijos, el episodio de la muerte de Legarda y las divisiones con la familia del artista urbano, la dejaron expuesta a los señalamientos. Eso lo ha sabido afrontar, pero también ha mostrado su incomodidad cuando se meten en temas de su día a día.

(Lea también: Luisa Fernanda W no se rinde con la música, después de intentos con Legarda y Pipe Bueno)

Y ahora, ante una pregunta sobre el ‘hate’ (odio) que le muestran en redes sociales, ella tuvo una salida que podría entenderse como falta de humildad o convicción en sí misma.

Respuesta de Luisa Fernanda W a los que le tiran ‘hate’ en redes sociales

En una de las historias de Instagram de Luisa Fernanda se vio el siguiente texto, que le habría enviado uno de sus seguidores: “Yo te veo tan linda, no sé por qué te tiran tanto ‘hate’ si eres una mujer tan espectacular y exitosa”. Esto motivó una respuesta, con agradecimiento a la mujer que le escribió, y la exposición de una “teoría”.

Luisa Fernanda W dice por qué le tiran 'hate' y envidian su éxito. Se calentó la cosa 😬😬 pic.twitter.com/EqAlTHJu8U — Ana (@PuraCensura) June 21, 2023

“Al árbol que más frutos da, es al que más le tiran. Siempre he pensado que, en este mundo y universo, hay espacio para todos y todos podemos lograr lo que queramos en nuestras vidas. Creo que una de las razones por las cuales me tiran ‘hate’ es porque soy una mujer dedicada a mis sueños, entregada a lo mío, sigo día a día construyendo mi seguridad como persona y como mujer…”.

La dueña de la marca de cosméticos Divva cree que no son muchos y que tiene en redes “una audiencia maravillosa”, pero sabe que también hay “cantidad de personas” que la ven de mala forma. Y a ellos les dedicó sus palabras posteriores, ya que considera que hay mucha gente con frustraciones que termina escribiéndole comentarios negativos:

“Soy muy exitosa en lo que hago, juepucha, eso le arde a mucha gente que no confía en sus capacidades. Entonces, me quieren bajar, a su nivel de frustración. Pero yo los entiendo, porque sé que puedo seguir siendo un referente para mucha gente”.

Lee También

Pero no fue lo único que manifestó Luisa Fernanda W sobre las razones que tienen sus críticos para atacarla, también se refirió a que puede cometer errores: “Sé que puedo ser criticada por esta razón: Por ser una mujer exitosa, echada pa lante, por ser humana y cometer errores. Lo bueno es que jamás me he dejado bajar al nivel de frustración de nadie”.

Eso sí, ella muestra fortaleza mental y la comparte con quienes sí gustan de su contenido, de sus mensajes y de sus videos: “Sé qué hay en mi corazón y sé a dónde voy, estoy en un camino de aprendizaje impresionante y tengo claro que, desde muy niña, he sabido cuál es mi visión y es una ventaja”.