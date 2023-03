Según ha contado Yina Calderón, por medio de sus redes sociales, para la segunda semana de marzo de 2023 tiene programado un viaje familiar a Europa, siendo la primera vez para todos ellos. Sin embargo, en los días previos a emprender esta aventura, se han dado problemas de salud para la DJ de guaracha electrónica y ella lo ha mostrado.

Antes de terminar febrero, la huilense mostró las impresionantes imágenes de un ‘turupe’ que le salió en la parte baja de la espalda. Sin dar muchos detalles o explicaciones, ella confesó que era producto de las cirugías que se practicó para extraerse los biopolímeros de los glúteos.

Pero quedó la duda de si esto fue efecto de esa complicada intervención, ya que la última complicación similar que tuvo, fue por los implantes para aumentar el tamaño de sus nalgas. Esto debido a que no hubo buen drenaje y la piel tampoco pegó como se esperaba.

Por ahora, no se conocen mayores detalles de lo ocurrido con Yina Calderón el pasado viernes 3 de marzo, tampoco se sabe si su salud mejoró. Pero por cuenta de sus historias de Instagram, subió un video para contar su situación:

La cara de angustia y preocupación de la empresaria de fajas, sumando los gestos de una de sus hermanas que estaba acompañándola, simplemente dejaron la incertidumbre en el aire. Horas después, la polémica ‘influenciadora’ dio un reporte, con un corto texto, afirmando que ya se sentía mejor:

“Bebés, ustedes no me lo van a creer. Me fui a una entrevista y terminé en el hospital, mari>@. Acá estamos”