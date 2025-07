Hace algunos meses, Rivera y Johnny López pusieron a hablar a varios fanáticos, luego de que, en plena presentación, Rivera decidiera dar el siguiente paso y pedir la mano de su novia Jenny López.

A pesar de que desde inicio la relación fue criticada por la diferencia de edad, los dos famosos han demostrado que cuando hay amor, pocas cosas tienen límite.

Han sabido ganarse el respeto de muchos fanáticos y hasta el momento los movimientos respecto a su relación les han salido muy bien. Ahora, luego haber disfrutado de la presentación y las buenas energías que les llegaron por parte de los fanáticos, Jenny López ha decidido revelar detalles de lo que será su encuentro en el altar.

¿Cuándo será la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

A través de sus historias en Instagram, Jenny López contó:

“Les contamos que es el otro año. Todavía no tenemos fecha. El tema de que sea muy pomposa, realmente no. Planeamos o pensamos que, de pronto, el dinero que se vaya a invertir en una fiesta sea una mejor opción en un viajecito o algo así. Pensamos que va a ser muy familiar y nuestro círculo social, que la verdad es muy pequeño, aunque no lo crean”.

Fanáticos están emocionados por saber más de la pareja y de este encuentro, aunque hay otros que opinan que Jenny López no debería casarse aún por su corta edad.

Lo cierto es que López parece estar completamente convencida de su decisión y se han encargado de trabajar arduamente, no solo en su relación, sino en su trabajo, ya que son llamados constantemente a conciertos y fiestas en diferentes partes de Colombia. Por ahora, no se conoce si la pareja planea tener hijos, teniendo en cuenta que Rivera ya tiene a Andy, quien ha sido su mayor amor durante estos años.

¿Cómo se conocieron Jhonny Rivera y Jenny López?

Los dos cantantes se conocieron luego de que Rivera le ofreciera trabajo en su propio equipo años atrás. Confesó que siempre le pareció una niña bastante dedicada a su trabajo, así que su relación empezó a crecer entre el orgullo.

Luego de varios meses de compartir y viajar en repetidas ocasiones por diferentes partes de Colombia, Rivera se dio cuenta de que estaba comenzando a sentir cosas por Jenny López y ella, luego interactuar mejor, se dio cuenta de que también comenzaba a sentir cosas más profundas por su jefe.

Posteriormente, la relación empezó a darse y Jhonny Rivera decidió hablar con los papás de Jenny López, quienes consideraron que los dos podrían tener una relación debido a los buenos sentimientos del cantante.

