Jhonny Rivera estuvo en una entrevista con Marcelo Cezán en un nuevo pódcast de ‘Bravíssimo’, el cantante se sinceró y habló de su vida, su carrera y su relación amorosa con Jenny, quien actualmente es su novia.

Según contó, la relación inició como una admiración, pues él sentía que ella tenía mucho talento y que, además, era una mujer muy disciplinada con su carrera. A pesar de las críticas por los 30 años de diferencia que hay entre los dos, asegura que está feliz y dichoso con su relación.

Pero lo que más llamó la atención fue lo que dijo de su hijo Andy Rivera, quien sufrió depresión por varios años. A pesar de la constante ayuda que recibió, el joven cantante no lograba ver la luz al final del túnel. Solo fue hasta finales de 2024 que contó en redes sociales la noticia de que la había superado.

“Hoy está como nuevo, está feliz porque ha venido luchando y batallando contra una depresión que le ha costado mucho, le ha costado la carrera, le ha afectado. Pero ya hoy en día está a un 90 %. Ha logrado encontrarse, ha logrado la manera de salir de ese tormento que es la depresión. Yo no lo he vivido, pero por como lo describen no se le desea ni al peor enemigo”, afirmó el cantante.

La mamá del joven, y expareja de Jhonny, ha sido la persona más incondicional en el proceso de Andy Rivera:

“Ella ha estado siempre. Él adora a esa mamá porque cuando uno está en los momentos más difíciles, tener una persona ahí siendo un bastón es donde uno valora. Él simplemente describía los momentos difíciles donde no encontraba ganas de vivir, no encontraba una motivación como tal”.

No dejó pasar el momento para contar cómo lo vivió él y qué sentía siendo su papá:

“Es difícil porque uno no sabe como tratar, no sabe cómo sumar. Yo le decía: ‘Yo supiera cómo sumar’, pero él tampoco sabía como explicarme, cómo podía ser útil. Se ha salido adelante, no fácil porque se recurrió a psiquiatra, a psicólogo, a toxicólogo y toda esa gente ha hecho un buen papel. Hoy en día ya prácticamente no está medicado”.

Andy Rivera contó en agosto de 2024 que salió de la depresión

A través de las redes sociales, el cantante le contó a sus seguidores que por fin vio la luz:

“Yo sabía que el sol iba a volver a salir. Dios siempre me dijo que algún día dejaría de depender de las pastillas. Mi fe me mantuvo durante 3 largos años de sentirme debajo de la tormenta“, escribió el artista en su conmovedora publicación.

Las palabras de Rivera reflejan el duro proceso que vivió y cómo su fe fue un pilar fundamental en su recuperación. El cantante también compartió cómo después de enfrentar múltiples desafíos, incluyendo cirugías, visitas constantes a hospitales y períodos de aislamiento en casa, hoy se siente renovado:

“Después de cirugías, hospitales y no salir de casa, hoy vuelvo a disfrutar el sol, la música, mi familia, mis amigos. Hoy mi mente, mi alma y mi cuerpo vuelven a ser uno solo”. Este mensaje ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes no han dudado en expresar su apoyo y felicitaciones por sobreponerse a esta difícil etapa.

Figuras públicas como Pipe Bueno y Lorduy, vocalista de Piso 21, han manifestado su apoyo y felicitaciones al cantante. Esta red de apoyo ha sido crucial para que Rivera pudiera afrontar y superar sus desafíos.

En medio de su relato, Andy Rivera también reflexionó sobre cómo los momentos difíciles pueden servir de inspiración y esperanza para otros. “Muchísima gente está viviendo situaciones similares y esto puede servir de luz y esperanza. Jamás se puede tirar la toalla”.

