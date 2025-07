Este martes 22 de julio se confirmo la muerte de Ozzy Osbourne, uno de los artistas insignia del rock durante su historia. El llamado ‘Príncipe de las tinieblas’ se convirtió a lo largo de su vida en el padre del metal a nivel mundial, luego de hacer parte de una de las bandas más legendarias de ese género: Black Sabbath.

John Michael Osbourne, nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, y era cantante, compositor, además de una personalidad mediática, pues incluso fue estrella de ‘reality shows’, pues protagonizó junto a su familia ‘The Osbournes’, en la cadena MTV.

Como acto premonitorio, Osbourne y su banda Black Sabbath hicieron un concierto de despedida de los escenarios, el pasado 5 de julio, llamado ‘Back to the Beginning’ (De vuelta al comienzo), en el estadio Villa Park de Birmingham, en el que participaron importantes bandas de metal influenciadas por él, como Metallica, Guns’ N Roses, Gojira, Pantera y Tool, entre muchas otras.

De hecho, varias de esa bandas empezaron a manifestar su dolor por la pérdida de uno de los grandes ídolos del metal.

La banda de la que hizo parte durante casi toda su carrera, Black Sabbath, compartió en redes un mensaje diciendo: “Ozzy Forever” (Ozzy por siempre).

Otra agrupación histórica, The Smashing Pumpkins, también dejó una sentidas palabras para decirle adiós al ‘Príncipe de las tinieblas’: “We ❤️ you too, Ozzy”, para hacer referencia al gusto del británico por las canciones de Billy Corgan y los suyos.

Finalmente, la banda estadounidense Metallica se unió al dolor del mundo del metal y con un emoji de corazón partido, mostró su admiración y respeto por Osbourne:

