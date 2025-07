Ozzy Osbourne, legendario cantante de Black Sabbath y figura clave del heavy metal, falleció a los 76 años, poco después de su concierto de despedida en Birmingham.

La noticia fue confirmada por su familia, quien pidió privacidad en este difícil momento.

(Vea también: Última publicación de Ozzy Osbourne dejó nostálgicos a fanáticos: tenía proyecto entre manos).

Aston Villa Football Club is saddened to learn that world-renowned rockstar and Villan, Ozzy Osbourne has passed away.

Growing up in Aston, not far from Villa Park, Ozzy always held a special connection to the club and the community he came from.

The thoughts of everyone at… pic.twitter.com/lcyBomOdxq

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2025