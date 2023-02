El ‘frontman’ y líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, conocido en el rock y metal como el ‘Príncipe de las tinieblas’, anunció su retiro de las giras y de la música, pues sigue recuperándose cuatro años después de una operación en la columna.

En un comunicado publicado en redes sociales a las 2:00 a.m. del 1 de febrero, Ozzy dio la triste noticia, informando así su retiro de lo que ha sido su vida, la música. “Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera”, se puede leer en el comunicado.

Hace cuatro años, en 2019, Osbourne tuvo una lesión en la espalda, por lo cual lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente, pero, dicho accidente agravó las heridas causadas 16 años atrás, en 2003, cuando sufrió una caída en cuatriciclo que casi le quita la vida.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023