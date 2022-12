“Esto nos permite a mí y a las demás bandas del cartel llegar a nuestros fans de una forma innovadora”, mencionó la leyenda del rock en un comunicado de prensa.

Day Two at OzzFest: Having such a badass time with the DCL Fam jamming out to Motorhead! @myMotorhead @decentraland @CryptoBatzNFT #DCLMVMF22 #Motorhead #Decentraland #CryptoBatzNFT #OzzFest pic.twitter.com/oonVnd4A6K

— friskybumblebee.eth (@Fr1skyBumbleBee) November 12, 2022