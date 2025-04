Muchos ya están enterados de la polémica de la familia Díaz, que se encuentra bajo los ojos de cientos de usuarios en redes sociales debido a una foto de Dayana Jaimes junto a Evelio Esorcia, esposo de Lily Díaz.

(Vea también: ‘La Toxicosteña’ inquieta a sus fanáticos de ‘La casa de los famosos’ por posible salida)

La imagen, publicada por Marianella Pedroza, ex amiga de Lily, desató acusaciones de infidelidad, más sensibles porque Lily está en el tercer trimestre de su embarazo de mellizos. Ni Dayana ni Lily han emitido declaraciones oficiales, pero sus publicaciones en redes sociales y reacciones de usuarios han alimentado el escándalo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Dayana Jaimes publicó video y respondió a polémica

Dayana no ha confirmado ni desmentido su relación con Evelio. En Instagram, donde desactivó comentarios, publicó: “Jamás, ni por un descuido o por venganza, se tocan las heridas de los demás. Las vulnerabilidades siempre se respetan”. Agradeció a sus amigos: “Larga vida a los que nos levantan. Gracias por cada palabra”. Anunció un viaje con su hija Paula: “Una nueva aventura juntas”, y suspendió su cuenta en X. Un mensaje a Martín Elías, “Hoy te recuerdo”, fue visto como evasivo por algunos.

Hace pocas horas, Jaimes volvió a publicar un contenido que llamó la atención de sus seguidores, por encima de los comentarios cristianos que suele compartir:

“Mantente serena. Una mente alterada de una mente débil. Cuando esperan que reacciones, no lo hagas. El silencio es tu mejor arma” y ante esto, ella respondió: “Gracias por estas palabras”, junto a un video que muestra su cotidianidad con Paula, su hija.

(Vea también: Laura González, fuera de ‘LCDLF’, se fue en contra de Melissa Gate: “Subidita de humos”)

Por el lado de Lily, la empresaria de 28 años, no ha abordado directamente la foto, pero sus publicaciones en Instagram sugieren una respuesta. El 11 de abril escribió: “La educación se nota, y la falta de ella también. Nunca me di cuenta lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas”. Otro mensaje, “El perdón es la clave para la libertad interior”, insinuó una posible reconciliación.

Lily se centra en su embarazo, mostrando el cuarto de sus mellizos: “Todo listo para mis masmelitos”. Su hermana Kelly la defendió: “A Dayana se le cayó la máscara de santa”.

Evelio Escorcia se pronunció sobre trío amoroso con Dayana Jaimes

Ahora, el hombre implicado en este trío amoroso también publicó unas palabras para dejar clara su posición:

“Mi prioridad es poner mi vida en orden y ser mi mejor versión”, sin dar detalles. Patricia Acosta, madre de Martín Elías, compartió una foto de su hijo sin comentario, interpretada como una crítica a Dayana.

Lee También

El tema sigue tendencia en redes sociales, que hasta se ha hablado de un supuesto embarazo de Jaimes, pero hay falta de evidencia, más allá de comentarios de usuarios.

(Vea también: Laura González destapó quién de ‘La casa de los famosos’ se quiere ir: “Se bajó de peso”)

Los internautas están divididos. En Instagram, algunos critican a Dayana: “Siempre de santa y mira, qué decepción”. Otros atacan a Evelio: “El verdadero sinvergüenza es él, siempre en chismes”. En TikTok, comentarios como “Dayana no solo enterró a Martín, sino los códigos familiares” reflejan la indignación.

Sin embargo, hay llamados a la empatía: “Dejen de juzgar, nadie sabe lo que pasa en privado”. Las críticas destacan la traición a Lily, mientras algunos piden respeto por su embarazo.

Sin declaraciones oficiales, Dayana y Lily manejan la crisis con publicaciones discretas, mientras Evelio ha desaparecido del rastro digital para evitar aumentar los comentarios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.