Martín Elías Jr. ha sido una figura clave en el legado musical de su padre, el Gran Martín Elías, quien falleció en abril de 2017 a la edad de 26 años. A tan corta edad, el joven cantante no solo ha tenido que lidiar con el dolor de la pérdida, sino también con las expectativas de continuar el legado de su padre en la industria vallenata.

(Vea también: “Mejor preocúpense por sus pecados”: duro mensaje de Dayana Jaimes, en medio de escándalo)

Sin embargo, no todo ha sido fácil en su vida, especialmente cuando se trata de su relación con Dayana Jaimes, la viuda de su padre, y su hermana Paula.

¿Qué dijo Martín Elías Jr. sobre Dayana Jaimes?

A lo largo de los años, Martín Elías Jr. ha dejado claro que su relación con Dayana Jaimes siempre ha sido cordial, basada en el respeto y el amor que su padre le tuvo. En vida, el Gran Martín Elías declaró en varias ocasiones que Dayana era el amor de su vida, por lo que el joven cantante no podía hacer otra cosa que mantener ese respeto por la mujer que estuvo a su lado hasta el final de sus días.

“Uno, fue la esposa de mi papá. Siempre hay que respetar eso porque mi papá la amó, la respetó, y cómo yo voy a pelear con la mamá de mi hermana, jamás”, expresó Martín Elías Jr. en una entrevista reciente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tropicana 102.9 FM (@tropicanacolombia)

Es importante destacar que, a pesar de las especulaciones y controversias que han surgido alrededor de Dayana, especialmente por los rumores que la vinculan sentimentalmente con el esposo de Lily Díaz, una de las hermanas del Gran Martín Elías, el joven cantante prefiere mantenerse al margen.

Los comentarios en redes sociales continúan alimentando la controversia, pero él ha decidido no darle más importancia a esos rumores. “La gente ha tergiversado mucho las cosas. Yo con Dayana nunca he tenido ningún problema, y mi hermana Paula es el mejor regalo que me dejó mi papá”, añadió.