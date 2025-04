Ocho años han pasado desde la trágica muerte del cantante Martín Elías, y su hijo mayor, Martín Elías Jr., hoy un joven que está próximo a graduarse del colegio, le rindió un emotivo homenaje que tocó el corazón de los presentes.

Con palabras cargadas de nostalgia y sinceridad, recordó cómo vivió aquellos difíciles momentos y cómo ha sido su vida desde entonces. “Es un honor estar aquí. Un día como hoy no es un día normal para mí; son ocho años. No sé ustedes, pero los vi pasar muy rápido. Da mucha nostalgia. Ustedes lo pueden ver como artistas, pero yo no lo veo de la misma manera, lo veo como padre. Ya han pasado ocho años desde su muerte”, expresó, visiblemente conmovido, ante la audiencia de Olímpica Stéreo que lo escuchaba en absoluto silencio.

Martín Jr. tenía apenas nueve años cuando perdió a su padre, pero los recuerdos siguen vivos en su memoria, especialmente aquellos instantes que compartieron antes del fatídico accidente. “Recuerdo demasiadas cosas, pero lo que más tengo presente es que, el día antes de que mi papá saliera a tocar, estábamos jugando con Paula, mi hermana. Solo los tres, en el pasillo del hotel, jugando al fútbol. Yo hacía de portero, y él nos abrazaba, nos alzaba. Fue una despedida muy bonita, literalmente un día antes de lo que sucedió, la noche antes de que él saliera. Cuando me levanté, él ya se había accidentado”, relató con la voz entrecortada.

Martín Elías Junior dio detalles de la muerte de su padre

La noticia de la muerte de Martín Elías fue un golpe devastador para su familia y para todo el país. Su hijo revivió cómo se enteró del trágico suceso:

“Nos levantamos en Cartagena y vimos las noticias. El Instagram y Twitter estaban en furor, y fue allí donde me enteré, aunque no nos decían la gravedad de la situación. Nos llevaron a la casa de unos amigos de mi papá en Barranquilla. A mí me llamaban al celular, contestaba, y luego se lo pasaba al dueño de la casa, o la señora contestaba. Así, tres veces. A la tercera vez, la señora comenzó a llorar, y fue por su reacción que me enteré de su muerte”. A pesar del dolor, Martín Jr. ha encontrado fuerzas en el legado de su padre y en el apoyo de su familia para seguir adelante.

Hoy, a sus 17 años, está a punto de cerrar una etapa importante de su vida: “Desde pequeño me han gustado variedad de cosas, y mi papá me apoyaba en todo, principalmente en mis estudios. En dos meses me gradúo, en junio, ya presenté el ICFES. Voy a estudiar Administración de Empresas en la Universidad del Norte, aquí en Barranquilla”.

Martín Elías Junior habló sobre sus otras pasiones el fútbol y la música

Aunque durante varios años su gran pasión fue el fútbol, la música, herencia indiscutible de su padre, empezó a ganar terreno en su corazón. Sin embargo, no fue una decisión apresurada ni impuesta:

“Esto fue una motivación propia. Como en mi vida estaba dedicado al fútbol, dejar atrás esos siete años no fue algo que me impusieran. Desde que mi papá murió, sentí esa presión de tomar el micrófono; sin embargo, siempre dije que, si haría algo, sería porque me gustaba”.

Con madurez y determinación, Martín Elías Jr. ha ido trazando su propio camino, honrando la memoria de su padre no solo a través de la música, sino también con su compromiso personal y académico.

Su historia es un ejemplo de resiliencia y amor familiar, un homenaje vivo al legado de un ídolo del vallenato que sigue presente en el corazón de los colombianos.

