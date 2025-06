La reconocida humorista Patricia Silva, recordada por su carisma en ‘Sábados Felices‘, habló con total honestidad sobre una de las etapas más difíciles de su vida: la ruptura de su matrimonio después de 18 años.

En una reciente charla con Graciela Torres, más conocida como ‘la Negra Candela’, para el videopódcast ‘¿Qué está pasando?’, la comediante compartió el profundo dolor que vivió mientras intentaba hacer reír a los demás, cuando por dentro estaba completamente rota.

¿Por qué se separó Patricia Silva?

“Yo me separé hace dos años, y aunque el matrimonio fue largo, duré mal un año entero, luego del divorcio”, reveló Patricia, visiblemente afectada. “Tuve que seguir haciendo ‘shows’ mientras estaba muerta por dentro. Me subía al escenario y me transformaba en otra persona, pero apenas terminaba, volvía a mi casa completamente vacía”, confesó.

Silva explicó que durante ese tiempo todavía formaba parte del elenco de ‘Sábados Felices‘, y aunque intentaba mantener la compostura, sus compañeros empezaron a notar que algo no estaba bien.

“Un día, mi director me miró y me dijo: ‘¿Estás bien?’ Yo le pregunté: ‘¿Lo hice mal?’ y me respondió: ‘No, pero se nota que estás muy mal’. Había un aura horrible en mí”, recordó. “Salir a hacer reír a la gente cuando tienes el corazón destrozado es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir”.

Patricia Silva habló de la mujer que se metió en su matrimonio de 18 años

La humorista también habló sobre el impacto emocional que le dejó descubrir la infidelidad de su esposo. “Fue un matrimonio donde fui completamente feliz, por eso fue tan duro. Me cogieron con los calzones abajo, literalmente, al tener que enfrentar una situación inesperada. Eso te afecta psicológicamente muy fuerte”, expresó.

Con respecto a la tercera persona involucrada en la ruptura, Patricia aclaró: “La niña no tiene la culpa, porque ella no me conocía. Incluso llegó a ir a mi casa, la metió al apartamento, fuimos a fiestas. Pero lo que me dolió fue sentir que la mujer que estuvo con él en las buenas y en las malas fue reemplazada por alguien 30 años menor. Eso te hace cuestionar muchas cosas”.

Patricia relató que, luego de la separación, se apoyó en su fe y también acudió a ayuda profesional.

“Me pegué a Dios, pero también tuve psicólogos que me ayudaron muchísimo. Mis amigos se convirtieron en mi refugio, me rodearon de amor y comprensión”, dijo. Y con tono firme agregó: “Cómo puede una mujer ser feliz encima de la desgracia de otra. Eso es karma. Lo que tú siembras, lo cosechas”.

A pesar del dolor, Patricia dice que ha trabajado mucho en el perdón. “Él tuvo un accidente en el que casi muere, y aún así yo le digo a Dios: bendice su vida. Mi relación con él hoy es cero, pero le deseo lo mejor donde esté. Eso sí, todavía a veces se me sale decir ‘mi esposo’, y luego corrijo: ‘mi exesposo’”, comentó con sinceridad.

Hoy, Silva sigue adelante, enfocada en su bienestar, su alegría y su talento. “Bailo, soy alegre, y me gusta contagiar buena energía. Salí de Caracol y lo único que tengo para decirle a mi empresa es: gracias. Gracias por haberme dado tantos años de apoyo y por acompañarme en momentos duros sin saberlo”, concluyó con gratitud.

