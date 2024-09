‘Lo sé todo’ habló con la humorista Patricia Silva, quien recordó su amistad con la ‘Gorda’ Fabiola, su colega y amiga. Cuando se enteró de la lamentable noticia sobre su muerte, Silva lo tomó mal e, incluso, se vio afectada su salud.

“El primer día fue horrible, me enfermé, se me subió la presión, me dio migraña, me tuvieron que inyectar. El día de despedirnos de ella también fue duro porque fue muy conmovedor todo, pero anoche que llegué a mi apartamento no me paraba nada, era un llanto, y un llanto, un dolor inevitable”, dijo.