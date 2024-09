Han sido unos días muy difíciles para la familia de la ‘Gorda’ Fabiola, quienes han tenido que, además de afrontar una fuerte perdida, los ojos de todo un país interesado en saber más y más detalles de los últimos días de la fallecida comediante.

Sin embargo, el luto más doloroso lo lleva ‘Polilla’, quien estuvo 28 años al lado de la ‘Gorda’ y quien, según él, fue el gran amor de su vida.

Hijo mayor de la ‘Gorda’ Fabiola le dedicó palabras a ‘Polilla’

Ahora, días después del velorio y el homenaje que le hicieron a Fabiola Posada, Juan Valencia, el hijo mayor de la comediante, le dedicó unas palabras a ‘Polilla’, además de compartir una foto de los dos abrazados en lo que parecía ser el matrimonio de Valencia:

“Soy un privilegiado. La vida me regaló otro papá que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado. Me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina, me mostró lo que significa la pasión por la profesión. Como si fuera poco, amó a mi mamá demasiado, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es todo lo que está bien en la vida. ¿Cómo no amarlo a él y agradecerle tanto? ‘Pols’ te digo: ‘No estás solo. Aquí tienes un hijo más que te cuidará, guiará y apoyará siempre. Padrino de boda, padre, amigo. Te amo'”.

El tierno momento no terminó allí, pues el comediante de ‘Sábados felices’ le respondió:

“‘Juancho’, gracias mil por tus palabras, me emociona tal y como le hubiese emocionado a mi ‘Gordis’, porque son abrazos que honran la memoria de tu mami. Igualmente, te quiero mucho y siempre estaremos ahí, para lo que sea”.

