Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

El 19 de septiembre del año 2024 quedó marcado como el día en el que la humorista Fabiola Posada murió, después de un buen tiempo de pasar por enfermedades y quebrantos de salud, además de las intervenciones que intentaron solucionar sus problemas de salud y mejorar su calidad de vida. Y su compañera y amiga, María Auxilio Vélez, tuvo la oportunidad de escucharla antes de que fuera internada en la clínica.

Pues resulta que la humorista e imitadora, que era compañera de ‘la Gorda’ Fabiola en el elenco de ‘Sábados Felices’, tenía la intención de almorzar con ella y una semana antes pudieron encontrarse. Pero lo que dijo la hoy fallecida, daba a entender que presentía lo que podía pasar o que estaba sin fuerzas para poder seguir con su dura batalla.

(Vea también: “Lágrimas invaden mi rostro”: ‘Polilla’, destrozado, mandó mensaje a la ‘Gorda’ Fabiola)

Confesión de la ‘Gorda’ Fabiola a María Auxilio Vélez sobre su salud, a una semana antes de morir

En el programa ‘Voz Pópuli’ de Blu Radio, María Auxilio habló con el periodista Jorge Alfredo Vargas y contó apartes de lo ocurrido días antes de saber que su amiga había partido de este mundo. Y en medio de la tristeza y con los recuerdos más que frescos por los últimos encuentros con Fabiola en las grabaciones de ‘Sábados Felices’, María Auxilio empezó su relato y cómo fue el acuerdo para ese almuerzo tan esperado:

“Es muy triste, esto ha sido muy duro, mi ‘George’, tú lo sabes… Estaba tan enferma que había que maquillarla, ella llegaba punta en blanco, ya maquillada, pero sus piernitas ya no le respondían… Me decía: ‘Mariau, tenemos que hablar’. Y yo no me salía del personaje, pero cuando acabamos de grabar, fui a buscarla y ya no estaba. Entonces, le dejé un mensaje porque quería abrazarla, quería charlar con ella y darle un abrazo. Me respondió a los 2 días y me dijo: ‘Hijita, gracias, te voy a hacer los frijolitos que te gustan y te invito el jueves a almorzar’…”.

Y entre todo lo que hablaron, hubo una frase que dio a entender que eran los últimos días de la ‘Gorda’ Fabiola, ya que ella misma hablaba de estar agotada y no quería internarse, como en anteriores oportunidades. Esto lo dijo su gran amiga y reflejó toda la situación:

“Poniéndome al tanto de todo su sufrimiento, me dijo que ella quería irse a descansar. Que no era justo con ‘Polilla’, con sus hijos y con ella. No quería estar en la clínica porque ella sabía las torturas que tenía que pasar en una clínica y aceptaba que era por culpa de ella, por no haber estado más atenta, pero le tenía pavor a la clínica”.

En medio de la conversación con los otros integrantes del programa radial de Blu Radio, recordaron buenos momentos y lo que pasaba entre la pareja de Fabiola Posada y su colega y esposo Nelson Polanía ‘Polilla’. Y María Auxilio, de nuevo, contó lo que habló antes del último abrazo con su gran amiga y cómplice de tantas risas en ‘Sábados felices’:

“… Mariau, yo me quiero ir a descansar, estoy agotada’… Alcancé a darle el último abrazo”.

A pesar de que quedó una foto de ese día y que puede mostrar ese almuerzo tan significativo entre María Auxilio y la ‘Gorda’ Fabiola, la imagen no apareció en redes sociales porque la humorista fallecida no tenía muchas fuerzas para publicarla, según dijo Vélez en otro aparte de la conversación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

La alegría y humor de la ‘Gorda’ Fabiola, a pesar de sus problemas de salud

Tal como tantos otros han contado de sus últimos momentos al lado de Fabiola Posada, ella nunca dejó de arreglarse, de intentar mostrarse sana y de trabajar con pasión. Y según la misma María Auxilio, en esas conversaciones y actuaciones en los programas de humor, siempre fue ejemplar su forma de asumir la vida:

“Algo admirable era que la ‘Gorda’ se reía de sí misma, no le importaba. Era una persona que tenía la autoestima superalta… Se acostaba muy temprano y, lo primero que hacía era emperifollarse, sus pestañas y todo. Después, se metía en la cocina a hacer su almuerzo”.

Lee También

Y hasta para hablar de la muerte, Posada tenía una forma particular de expresarse y lo mostró hasta el último momento, así lo contó su gran amiga para cerrar el recuerdo del almuerzo y encuentro que sirvió como despedida:

“Estuvimos almorzando y me dice: ‘Ay, hijita’, imagínate que estaba en la habitación y me puse a orar… Yo me quería ir y dije: – Padre, llévame -, no me moría esa noche, él me habló y me dijo: – Hijita, oración y adoración -. Estoy orando, pero no sé a quién orar, hijue… [risas]”.

Estas palabras en el programa ‘Voz Pópuli’ se han sumado a tantos homenajes y honores a la gran humorista que murió un día después de cumplir 61 años.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.