La carrera de Fabiola Emilia Posada Pinedo empezó hace más de 30 años, casi de forma accidental, porque estaban buscando a alguien de talla grande para un número de humor en el programa ‘Sábados felices’. Y parece que esa historia de amor a través de la pantalla, entre el público y ‘La Gorda Fabiola’, estaría cerca de terminar.

Según los presentadores del programa ‘Lo sé todo’, que recientemente protagonizaron un polémico hecho que sería arreglado para promocionar una canción, tuvieron información exclusiva sobre el futuro de la nacida en Santa Marta. Algo que se habló en el pasado, cuando la salud empezó a hacerle pasar malos ratos Posada, pero que no había pasado más allá de especulaciones.

¿Por qué se iría ‘La Gorda’ Fabiola de ‘Sábado felices’ y de la televisión?

En la emisión del programa de chismes del Canal 1 se dio la versión “exclusiva” de Ariel Osorio, en la que se mostró triste por lo que iba a informar de Fabiola Posada:

“Nos hemos enterado, que quien se va, esta mujer de peso pesado de la televisión colombiana, que va a hacer muchísima falta es nuestra querida humorista y actriz Fabiola Posada, conocida como ‘La Gorda’ Fabiola”.

Mientras el presentador alargaba el momento para decir las razones, pero dejando lugar de que no sea un retiro absoluto de todos los medios y escenarios, porque podría seguir en los proyectos de teatro o cine que ha participado. Osorio expresó a los televidentes: “Está pensando, contundentemente, en decirle adiós a la televisión colombiana, a la pantalla chica, en la que ha crecido con sus personajes, con los que ha hecho reír a millones de colombianos en más de 30 años de carrera”.

Y según la versión que llegó a ‘Lo sé todo’, el retiro de las pantallas de televisión no sería precisamente por problemas de salud, pero sí de edad y con la idea de pensionarse. Algo que no pasa con todos los actores o artistas, ya que no completarían las semanas, a pesar de pasar la edad señalada por la ley:

“Estaría alistando los trámites para llevar a cabo su pensión, y es que, más de 30 años ‘dando lora’ en la televisión la han catapultado como una de las mejores humoristas del país”.

La presentadora Nanis’ Ochoa, que minutos después de dar la noticia de la humorista renunció a ‘Lo sé todo’ por un episodio más que llamativo, le mandó los mejores deseos a ‘La Gorda Fabiola’:

“En lo que decidas hacer, en ‘Lo sé todo’ te apoyamos, te aplaudimos esa gran carrera con la que has llegado a todos los corazones de millones de colombianos y éxitos en lo que emprendas”.

Se debe esperar la confirmación o aclaración de ‘La Gorda Fabiola’ o de su pareja Nelson Polanía ‘Polilla’, también humorista de ‘Sábados felices’ e imitador en Caracol Radio. Ellos son los únicos que tienen la verdad y si se confirma una noticia dura para los que aprendieron a querer y admirar a la artista que superó varias veces pruebas de vida y se convirtió en un ejemplo.