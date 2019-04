“Muchas gracias por todas las voces de aliento que ustedes me dan, aquí estoy recibiendo mi terapia de replete: una recarga de proteínas”, empezó explicando Fabiola Posada mediante una grabación que publicó en su cuenta de Instagram.

Lo anterior dado a que su organismo no está absorbiendo de forma adecuada los nutrientes que ‘La gorda’ está consumiendo diariamente.

“Yo no quiero que me vuelva a pasar lo del año pasado, lo que sí me tiene tumbada es una gripita pero ahí vamos. Gracias. Los amo”, fue como cerró el mensaje la humorista en la plataforma.

Ante esto, varios colegas como ‘Suso, el paspi’, María Auxilio Vélez, Tahiana Bueno y Patricia Silva le dejaron mensajes de apoyo. Mientras que sus seguidores le demostraron toda la admiración que sienten hacia ella y agradecieron por su parte de salud.

Esta es la grabación: