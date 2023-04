En medio de la controversia que todavía se mueve luego de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, la canción con la que la colombiana le lanzó duras pullas al español volvió a ser parte de la conversación en una entrevista.

La encargada de revivir el tema con la ‘BZRP Music Session #53’, trabajo musical que le dio la vuelta al mundo por su éxito, fue la humorista ‘la Gorda’ Fabiola Posada con una frase en la que demostró su picante.

La samaria soltó el comentario durante una charla en ‘Día a día’, donde llegó como invitada para hablar acerca de un procedimiento estético por el que se someterá al quirófano próximamente.

Esta fue una publicación con el programa matutino de Caracol Televisión compartió en su cuenta de Instagram un video en el que la integrante del elenco de ‘Sábados felices’ contó datos de su cirugía.

Lo cierto es que, mientras la barranquillera ajusta detalles y precauciones sobre su nueva vida en Miami con sus hijos, ‘la Gorda’ Fabiola no desaprovechó la oportunidad para dejar una opinión agridulce, en tono jocoso, sobre la mencionado trabajo musical de su compatriota.

“De la canción de Shakira no me gusta la parte de las mujeres facturan, me gusta la parte de mastique, trague, trague, mastique”, afirmó como broma, en referencia a una de las frases que se ha hecho más viral.