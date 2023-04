Pareciera que no tiene un desenlace la novela de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía, lo que sorprende a algunos y otros aprovechan para sacar más y más versiones. Pero la última no solo ha dejado a muchos sin palabras, también con susto y miedo, así lo describió Carolina Cruz en ‘Día a día’.

Y se entiende lo que siente a la vallecaucana al manejar la última versión sobre la cantante colombiana, su expareja y la tercera en discordia. Y es que, según medios y redes sociales, Clara Chía era hombre y esta información la tenían Pique y Shakira. Un tema bastante delicado y sensible, que se ha manejado a punta de versiones y que en Colombia apenas se ha mencionado en medios, aunque sí se ha dicho que la española copia el ‘look’ de la barranquillera.

Reacción de Carolina Cruz al hablar del último rumor de Clara Chía, Gerard Piqué y Shakira

Ante esto, Cruz se mostró sorprendida y así inició su comentario, entendiendo que ella también ha sido víctima de chismes y especulaciones por sus relaciones sentimentales y por el tiempo que comparte con su nuevo novio: “Cada que me siento a revisar las redes sociales, tengo que aceptar que me asusto y me da miedo”. Aunque ella lo dijo en serio, sus compañeros reaccionaron con risa y entendiendo el contexto de todo este caso.

La exreina quiso enfocar su comentario por el lado de Shakira y dijo que “no la han soltado en los últimos meses” con tantos chismes que la vinculan a su ex y su nueva novia. Por eso se alejó de los rumores de nuevas infidelidades y problemas de alcoba, dándole un tono más serio a todo esto:

“El chisme no es que Clara Chía le está siendo infiel a Piqué, sino que en redes sociales se ha hecho viral la versión de que Clara Chía era un hombre”

De nuevo hubo risas y comentarios de los otros integrantes del programa, incluyendo un chiste de ‘Jhovanoty’, preguntando si se llamaba Claro Chío. Pero ‘Caro’ mantuvo la línea y soltó el rumor: “Dicen que Clara Chía era un hombre y que su nombre era Esteban Martí. Según los medios y la prensa española. Ustedes saben que con el tema de los paparazis son bien difíciles”.

La cautela de la presentadora se mantuvo cuando dijo que esto no tiene muchas fuentes, pero manifestó que supuestamente Piqué sabía y Shakira, también, incluyendo una versión que se ha manejado sobre la letra de la ‘BZRP Music Sessions #53’ que sacó para exponer todo su conflicto. No como otros periodistas que opinan y critican de frente, tal es el caso de Laura Bozzo y sus comentarios recientes.

“Dicen que todo el proceso ha sido pagado por Gerard Piqué, no sabemos si es verdad, pero es el chisme que está más fuerte en los medios internacionales. Empiezan a buscar pedacitos de la canción y dicen que Shakira sabía desde hace mucho tiempo, por eso los significados de la canción: – Igualita a ti – y – alguien como tú -”, así cerró Carolina Cruz este espinoso tema, que parece no importar a la pareja de españoles y se han mostrado bastante cariño en público.

Aunque quedó un último comentario, con vainazo, cuando Iván Lalinde preguntó si ya se tenía alguna reacción o respuesta de Piqué, a lo que la presentadora de ‘Día a día’ contestó con una intención llamativa para decir que: “Él nunca dice nada, se ha caracterizado por nunca decir nada. Hasta ahora no ha hablado del tema”.