La vida de Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a día’, sigue siendo uno de los temas más comentados por sus seguidores en redes sociales, especialmente cuando se trata de su área sentimental.

En varias oportunidades, la también modelo ha confesado que su historia de amor con Lincoln Palomeque ya es cuestión del pasado. Ahora, se habla de su nuevo romance con Jamil Farah, el piloto con el que estaría saliendo desde hace varios meses y que, en exclusiva, captamos dándose un romántico beso durante un concierto en Bogotá. Por ahora, la pareja no se ha referido al respecto.

El pasado jueves, Carolina fue nuevamente tendencia, esta vez por una inesperada confesión que dio en el programa matutino de Caracol Televisión, donde comparte set con Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Jhovanoty.

Todo surgió porque durante una pausa comercial, la mamá de Matías y Salvador le hizo un reclamo, en tono jocoso, al chef Juan Diego Vanegas por no haberla “consentido” la semana pasada pero que, igual, lo “perdonaba” por eso.

Luego, confesó que le encanta el pollo. “Ya te perdoné, porque me tenías muy olvidada. Ayer te perdoné luego de ese chicharrón delicioso que me diste, y hoy te reperdoné. Nada me gusta más que un pollo”, dijo, generando risas entre sus compañeros Iván Lalinde y Carolina Soto. Al plato de comida