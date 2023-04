Iniciando el mes de abril de 2023 se dio la inclusión de ‘Jhovanoty’ a ‘Día a día’, como parte de las novedades que ha tenido el programa con el cambio de dirección. Y en pocos días ha logrado meterse en el grupo habitual del espacio televisivo, con mucha naturalidad y sin problemas.

Bromas de lado y lado, chistes e imitaciones del humorista en momentos inesperados, risas de los presentadores ante cada comentario, entre muchas otras cosas que han notado los televidentes y han dado para comentarios en redes sociales. Pero durante el programa del lunes 17 de abril, Carolina Cruz hizo un comentario para señalar algo que empezó a pasar con la llegada del opita.

Aunque lo hizo en tono de chiste y para entrar en la dinámica, el propio Jhovany Ramírez Ortega aceptó que ahora ocupa el lugar de ‘comelón’. Ya que no deja pasar ninguna de las recetas que prepara durante cada programa el chef Juan Diego Vanegas.

Durante de la entrevista que estaban haciéndole a Alexis Escobar, cantante de música popular, ‘Jhovanoty’ quiso saber cuál era el artista de este género musical que más tomaba licor. El invitado fue respetuoso de sus colegas y dijo que no los ha visto borrachos, pero Carlos Calero entró a decir que nadie contaría cuál es el presentador que más come durante las emisiones de ‘Día a día’: “Es como decir, ¿quién es el que más se come las recetas del chef?”.

Parecía una pregunta retórica y que no iba a tener respuesta, pero Carolina Cruz saltó a decir, con sinceridad, que antes era ella y que su nuevo compañero la había desbancado:

“En realidad, era yo, hasta que llegó ‘Jhovanoty’ [cara de indignación]”.

Carolina Soto también entró en la dinámica y dijo: “Lo que se ve no se pregunta”, mientras que el humorista señalado no se dejó achantar y parafraseando la letra de la canción de Shakira con Bizarrap, comentó: “Los humoristas, ya no comen, los humoristas facturan”.

Aunque fue un momento gracioso, el mismo ‘Jhovanoty’ dijo que él solo lo hacía como un personaje y no es que coma de todo. Parecería chiste, pero el propio humorista reconoció recientemente en el programa ‘La red’ que tiene problemas con su peso y usa faja para lucir mejor.

“Solamente los gordos sabemos lo incómodo que es ponerse los zapatos y agacharse para ponerse las medias. Para mí eso no es chévere, no encuentro tranquilidad en eso. Utilizo faja porque la ropa que a mí me gusta me queda más bonita con faja y llevo cinco años con eso”, dijo con sinceridad y lejos de su labor de humorista.